Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Μαδούρο: Το τελεσίγραφο και οι διαβεβαιώσεις για προστασία του προέδρου της Βενεζουέλας και της οικογένειάς του

Στο κόκκινο βρίσκονται οι σχέσεις του Νικολάς Μαδούρο και του Ντόναλντ Τραμπ με τη Βενεζουέλα να καταγγέλλει τις ΗΠΑ ότι ετοιμάζονται για επίθεση στη χώρα με πρόσχημα την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολάς Μαδούρο, αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, αναφερόμενος στην επικοινωνία με τον σοσιαλιστή ομόλογό του, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.

Η Miami Herald επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στον Μαδούρο λέγοντάς του πως πρέπει να παραιτηθεί άμεσα και αν αυτό επιτευχθεί τότε οι ΗΠΑ θα μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση του Μαδούρο και της οικογένειάς του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έφτασε γρήγορα σε αδιέξοδο, καθώς κατέστη σαφές ότι οι θέσεις των δύο πλευρών απείχαν πολύ.

Η Ουάσινγκτον απαίτησε από τον Μαδούρο και τους βασικούς συμμάχους του να εγκαταλείψουν αμέσως τη Βενεζουέλα για να επιτραπεί η αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ωστόσο ο Μαδούρο πρότεινε την παράδοση του πολιτικού ελέγχου στην αντιπολίτευση, διατηρώντας τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ διεμήνυσαν πως η ασφαλής διέλευση θα ήταν εγγυημένη για αυτόν, τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες και τον γιο του μόνο εάν συμφωνούσε να παραιτηθεί αμέσως. Το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε πάραυτα.

Η συζήτηση συνεχίστηκε εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει μια πιο επιθετική φάση επιχειρήσεων που θα στοχεύουν το λεγόμενο Καρτέλ λος Σόλες της Βενεζουέλας, το οποίο η Ουάσινγκτον λέει ότι διευθύνεται από τον Μαδούρο και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί εδώ και καιρό τον Μαδούρο και τους κορυφαίους συμμάχους του ότι διευθύνουν το καρτέλ.

Μία πηγή ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία, που θεωρήθηκε ως μια έσχατη προσπάθεια αποφυγής μιας άμεσης αντιπαράθεσης, σταμάτησε λόγω τριών ζητημάτων: