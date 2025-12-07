Κόσμος

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι με Ζελένσκι – Η Ιταλία θα στείλει έκτακτο υλικό στην Ουκρανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της χώρας της απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις και επιβεβαίωσε την αποστολή γεννητριών για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι / REUTERS / Remo Casilli

Η Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (07.12.2025), καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες, τη Ρώμη και το Λονδίνο.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας μεταξύ της Τζόρτια Μελόνι και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκαν οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις και η κρίσιμη κατάσταση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η πρόεδρος του ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου επανέλαβε τη «πλήρη και απόλυτη» αλληλεγγύη της Ιταλίας και ανακοίνωσε την αποστολή έκτακτου υλικού για την υποστήριξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας και του πληθυσμού.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παλάτσο Κίτζι, γεννήτριες από ιταλικές εταιρείες θα αποσταλούν στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Ρώμη στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια βιώσιμη ειρήνη

Η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε επίσης την υποστήριξή της στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και στις αμερικανικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα οδηγήσει σε μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Χαιρέτισε τη βούληση που δείχνει το Κίεβο να συμμετάσχει «καλή τη πίστει» στις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι αυτή η στάση διευκολύνει την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Τέλος, η ιταλική ανακοίνωση εκφράζει την ελπίδα πως και η Μόσχα θα δείξει ανάλογη διάθεση, προϋπόθεση απαραίτητη, κατά τη Ρώμη, για να προχωρήσει ουσιαστικά η διαδικασία ειρήνευσης.

