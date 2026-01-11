Την «όρεξη» του Τραμπ για τη Γροιλανδία θέλουν να κόψουν Γερμανία και Βρετανία στέλνοντας δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Σε… αναμμένα κάρβουνα οι Ευρωπαίοι, με πρώτες – πρώτες τη Γερμανία και τη Βρετανία για την ομολογημένη επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία ακόμα και με τη βία! «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να συζητήσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών το βράδυ της Κυριακής (11.01.2026).

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό – όπως στη Γροιλανδία – πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό», τόνισε ο Βάντεφουλ.

Ο ίδιος έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια μίας στάσης στην Ισλανδία, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί τη Δευτέρα (12.01.2026) με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Bloomberg: Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, μία ομάδα ευρωπαϊκών κρατών, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη Βρετανία και τη Γερμανία, εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, με στόχο να καταδείξει στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική,

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Γερμανία σκοπεύει να εισηγηθεί τη σύσταση κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της αρκτικής περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 9 Ιανουαρίου πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία δραστηριοποιούνται κοντά στο νησί, ισχυρισμούς που, ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.