Κόσμος

Την «όρεξη» του Τραμπ για τη Γροιλανδία θέλουν να κόψουν Γερμανία και Βρετανία στέλνοντας δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 9 Ιανουαρίου πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει σταθερά στο στόχαστρό του τη Γροιλανδία
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump με φόντο τη σημαία της Γροιλανδίας / REUTERS / Φωτογραφία Dado Ruvic

Σε… αναμμένα κάρβουνα οι Ευρωπαίοι, με πρώτες – πρώτες τη Γερμανία και τη Βρετανία για την ομολογημένη επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία ακόμα και με τη βία! «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να συζητήσουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», είπε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών το βράδυ της Κυριακής (11.01.2026).

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον βόρειο Ατλαντικό – όπως στη Γροιλανδία – πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

«Εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινεζικά πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε, φυσικά, να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό», τόνισε ο Βάντεφουλ.

Ο ίδιος έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια μίας στάσης στην Ισλανδία, καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συναντηθεί τη Δευτέρα (12.01.2026) με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Bloomberg: Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν την ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, μία ομάδα ευρωπαϊκών κρατών, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη Βρετανία και τη Γερμανία, εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στη Γροιλανδία, με στόχο να καταδείξει στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική, 

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Γερμανία σκοπεύει να εισηγηθεί τη σύσταση κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της αρκτικής περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 9 Ιανουαρίου πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη μελλοντική κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ρωσικά και κινεζικά πλοία δραστηριοποιούνται κοντά στο νησί, ισχυρισμούς που, ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
145
89
72
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Κούβα απαντά στις απειλές Τραμπ: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος»
«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», ξεκαθαρίζει ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ
Η σημαία της Κούβας
Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικό «χτύπημα» στο Ιράν και ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι «υποκινούν τους ταραξίες»
Ο Ρεζά Παχλαβί, που θεωρείται ένας από τους πιθανούς «διαδόχους» του Αλί Χαμενεΐ, σε σημερινό του μήνυμα κάνει ειδική αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Χάος στο Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών – Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εξαπολύουν απειλές
Ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης - Οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν
Παγκόσμιος συναγερμός: Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το επιτελείο του σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία
Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ - Το σχέδιο αυτό συναντά σοβαρή αντίσταση από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ
Η πρωτεύουσα Νουούκ της Γροιλανδίας 34
Newsit logo
Newsit logo