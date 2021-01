Την πάτησε άσχημα: Δήμαρχος στο Βέλγιο βγήκε σε συνέντευξη χωρίς το παντελόνι του (pic, vid)

Ο δήμαρχος της Αμβέρσας Μπαρτ Ντε Βέβερ ξεκίνησε το νέο έτος με τέτοιο τρόπο που σίγουρα θα τον θυμάται για όλη του τη ζωή. Ο ισχυρός πολιτικός του Βελγίου κλήθηκε να δώσει συνέντευξη στο ραδιόφωνο, η οποία όμως προβαλλόταν και στο διαδίκτυο, έχοντας ξεχάσει… να φορέσει το παντελόνι του.

«Φοράτε ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, μάλλον το φοράτε ειδικά για εμάς. Αλλά κάτω από αυτό το πουκάμισο, να υποθέσω ότι είστε εκεί με το εσώρουχό σας;» ρώτησε η δημοσιογράφος του Radio 2 Kim Debrie κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ladies and gentlemen, Mayor of Antwerpen and President of #NVA giving an interview.



He forgot that he had a mirror behind him😅🥶#BartDeWever #BDW pic.twitter.com/5VX4SxdrPq