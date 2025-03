Το X του Έλον Μασκ λογοκρίνει υποστηρικτές του Ιμάμογλου και «μπλοκάρει» τους λογαριασμούς τους

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ ανέστειλε πολλούς λογαριασμούς που ανήκουν σε στελέχη της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, εν μέσω εκτεταμένων εμφύλιων ταραχών στη χώρα, μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου σύμφωνα με το Politico.

Ο Έλον Μασκ, αυτοανακηρυγμένος προστάτης της ελευθερίας του λόγου που δήλωσε ότι απέκτησε το X για να αποκαταστήσει την ελευθερία του λόγου στην πλατφόρμα, ανέστειλε τους λογαριασμούς των υποστηρικτών του Εκρέμ Ιμάμογλου και ήδη, στην πλατφόρμα Χ οι χρήστες παρατήρησαν ότι είναι «ιδιαίτερα περιορισμένος» ο αριθμός των βίντεο που ανεβαίνουν από την Κωνσταντινούπολη.

Οι διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης εξαπλώθηκαν παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων από την κυβέρνηση για τέσσερις ημέρες.

Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της αντιπολίτευσης έχει επικεντρωθεί γύρω από τα πανεπιστήμια, και πολλοί από εκείνους που συνδέονται με τις διαδηλώσεις, βρίσκουν τώρα τους λογαριασμούς Χ τους να έχουν ανασταλεί, αναφέρουν παρατηρητές.

Η πλειονότητα των λογαριασμών που ανεστάλησαν ήταν «λογαριασμοί ακτιβιστών που συνδέονται με πανεπιστήμια, οι οποίοι βασικά μοιράζονταν πληροφορίες για διαδηλώσεις, τοποθεσίες για να πάνε οι φοιτητές», δήλωσε στο Politico ο Yusuf Can, συντονιστής και αναλυτής στο Πρόγραμμα Μέσης Ανατολής του Wilson Center. Πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς είναι «ακτιβιστές βάσης» με τους οπαδούς τους να ανέρχονται σε λίγες δεκάδες χιλιάδες, δήλωσε ο Can.

Elon Musk is now suspending accounts of opposition figures in Turkey for reporting on the massive protests against Erdoğan’s autocratic regime following the arrest of Istanbul’s mayor.



“Free speech absolutist” my a$$ pic.twitter.com/TPoq3LNZir