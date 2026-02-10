Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τον απαγωγέα της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC

Το FBI δημοσίευσε την Τρίτη μια σειρά φωτογραφιών από κάμερες παρακολούθησης που ανακτήθηκαν από το σπίτι της αγνοούμενης Νάνσι Γκάρθι από την Αριζόνα, μητέρας της παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάρθι.

Η Νάνσι, μητέρα της παρουσιάστριας της εκπομπής Today του NBC, εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, της απαγωγής της παρευρέθηκε σε δείπνο και βραδιά παιχνιδιών στο σπίτι μιας από τις κόρες της. Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel περιέγραψε το άτομο με τη μάσκα που απεικονίζεται στις φωτογραφίες οπλισμένο και είπε ότι φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα ασφαλείας έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης.

«Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, από σήμερα το πρωί, οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτές τις νέες εικόνες, που μέχρι τώρα ήταν απρόσιτες, στις οποίες φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», έγραψε ο Patel στα social media.

Το βράδυ της απαγωγής της, η Νάνσι Γκάρθι μεταφέρθηκε από το σπίτι της κόρης της πίσω στο σπίτι της, βόρεια του Τούσον της Αριζόνα, από κάποιο μέλος της οικογένειας γύρω στις 9:48 μ.μ. Οι αρχές αναφέρουν ότι αρκετές ώρες αργότερα, στις 1:47 π.μ., η κάμερα του κουδουνιού της πόρτας της Guthrie αποσυνδέθηκε.

Περίπου μισή ώρα μετά, η κάμερα ανίχνευσε κίνηση, οι αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν καταφέρει να ανακτήσουν το βίντεο μέχρι σήμερα Τρίτη (10.02.2026). Ωστόσο, μόνο την επόμενη μέρα, όταν η Guthrie δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία, η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε τις αρχές.

Από την έρευνα στο σπίτι της Nancy Guthrie εντοπίστηκε αίμα στην μπροστινή βεράντα, το οποίο, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, ανήκει στην αγνοούμενη γυναίκα. Επίσης, αναφέρθηκε η εξαφάνιση μιας κάμερας από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Το FBI δήλωσε ότι έχει στην κατοχή του ένα σημείωμα για λύτρα από τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι απήγαγαν την Guthrie. Το σημείωμα για λύτρα περιλάμβανε δύο προθεσμίες: Η μία έληξε την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη. Η άλλη έληξε τη Δευτέρα.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Τα τρία παιδιά της Guthrie – η Annie, ο Camron και η Savannah – δήλωσαν ότι είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με όποιον κρατάει τη μητέρα τους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των απαγωγέων της, και ότι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η μητέρα τους είναι ζωντανή.