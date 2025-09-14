Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το FBI έκαψε κατασχεμένα ναρκωτικά σε καταφύγιο ζώων στις ΗΠΑ – Στο νοσοκομείο 14 εργαζόμενοι

Τοξικοί καπνοί έπνιξαν το καταφύγιο μετά από χρήση κλιβάνου από το FBI για την καύση ναρκωτικών
Καταφύγιο ζώων
Καταφύγιο σωων στη Μοντάνα / Photo / AP

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε καταφύγιο ζώων στις ΗΠΑ, με 14 άτομα που εργάζονταν εκεί να μεταφέρονται στο νοσοκομείο αφού το FBI χρησιμοποίησε τον αποτεφρωτήρα της εγκατάστασης για να κάψει κατασχεμένα ναρκωτικά.

Οι εργαζόμενοι στο καταφύγιο ζώων και περίπου 75 γάτες και σκύλοι απομακρύνθηκαν από το Yellowstone Valley στην πόλη Billings της Μοντάνα, όταν το κτίριο γέμισε καπνούς την Τετάρτη.

Το αποτεφρωτήριο χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτέφρωση ζώων που έχουν υποβληθεί σε ευθανασία, αλλά οι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από τις αρχές για την καύση ναρκωτικών.

Οι γάτες και οι σκύλοι μεταφέρθηκαν αλλού, ενώ όσα ζώα είχαν εκτεθεί περισσότερο στον καπνό βρίσκονται τώρα υπό παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει ο βοηθός διαχείρισης, Κέβιν Ίφλαντ, το περιστατικό προκλήθηκε όταν ο καπνός διοχετεύτηκε προς λάθος κατεύθυνση λόγω αρνητικής πίεσης, με τη διευθύντρια του καταφυγίου, Τρινίτι Χάλβερσον, να δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως θα γινόταν καύση ναρκωτικών εκεί.

 

«Μπορώ να πω με σιγουριά ότι, ως διευθύντρια, δεν είχα ιδέα ότι κατέστρεφαν εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά στον χώρο μας», ανέφερε σε δήλωσή της και επιβεβαίωσε ότι τόσο οι υπάλληλοι όσο και τα ζώα εκτέθηκαν σε μεθαμφεταμίνη.

Πριν εγκαταλείψουν το κτίριο, πολλοί εργαζόμενοι φόρεσαν μάσκες και βοήθησαν να βγουν τα ζώα έξω.

Μερικοί υπάλληλοι έμειναν εκτεθειμένοι στον καπνό για πάνω από μία ώρα και άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία. Και οι 14 μεταφέρθηκαν στα επείγοντα, όπου έμειναν περίπου τρεις ώρες σε ειδικό θάλαμο οξυγόνου για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την εισπνοή του τόσο τοξικού καπνού.

Η εκπρόσωπος του FBI, Σάντρα Μπάρκερ, δήλωσε στο CBS News ότι είναι κάτι σύνηθες από την υπηρεσία να χρησιμοποιεί εξωτερικές εγκαταστάσεις για την ελεγχόμενη καταστροφή κατασχεμένων ναρκωτικών.

Εξειδικευμένο συνεργείο ξεκίνησε ήδη τον καθαρισμό του κτιρίου, αλλά η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες με έναν μήνα.

Η διευθύντρια του καταφυγίου ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για δωρεές σε τροφή για σκύλους και γάτες, κουβέρτες και μπιμπερό.

«Είμαστε ξεριζωμένοι, χαμένοι και άστεγοι. Για πολλούς από εμάς -εργαζόμενους, εθελοντές και ανάδοχους- το YVAS είναι ο ασφαλής μας χώρος», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει μια συμμαχία «πιο ισχυρή από ποτέ» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως έναν «πραγματικό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στερεότητα του δεσμού ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής
Το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε εντυπωσιακά δείγματα που συλλέχθηκαν από τον κρατήρα Jezero – Αν οι παρατηρήσεις αυτές αποδειχθούν βιολογικής προέλευσης, θα πρόκειται για ιστορική καμπή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη
Newsit logo
Newsit logo