Το FBI έκαψε κατασχεμένα ναρκωτικά σε καταφύγιο ζώων στις ΗΠΑ – Στο νοσοκομείο 14 εργαζόμενοι

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε καταφύγιο ζώων στις ΗΠΑ, με 14 άτομα που εργάζονταν εκεί να μεταφέρονται στο νοσοκομείο αφού το FBI χρησιμοποίησε τον αποτεφρωτήρα της εγκατάστασης για να κάψει κατασχεμένα ναρκωτικά.

Οι εργαζόμενοι στο καταφύγιο ζώων και περίπου 75 γάτες και σκύλοι απομακρύνθηκαν από το Yellowstone Valley στην πόλη Billings της Μοντάνα, όταν το κτίριο γέμισε καπνούς την Τετάρτη.

Το αποτεφρωτήριο χρησιμοποιείται συνήθως για την αποτέφρωση ζώων που έχουν υποβληθεί σε ευθανασία, αλλά οι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από τις αρχές για την καύση ναρκωτικών.

Οι γάτες και οι σκύλοι μεταφέρθηκαν αλλού, ενώ όσα ζώα είχαν εκτεθεί περισσότερο στον καπνό βρίσκονται τώρα υπό παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει ο βοηθός διαχείρισης, Κέβιν Ίφλαντ, το περιστατικό προκλήθηκε όταν ο καπνός διοχετεύτηκε προς λάθος κατεύθυνση λόγω αρνητικής πίεσης, με τη διευθύντρια του καταφυγίου, Τρινίτι Χάλβερσον, να δηλώνει ότι δεν γνώριζε πως θα γινόταν καύση ναρκωτικών εκεί.

Fourteen workers at Yellowstone Valley Animal Shelter in Billings, Montana, were hospitalized after smoke from two pounds of meth seized by the FBI and incinerated filled the building. The shelter’s 75 animals were relocated. The facility remains closed for testing. (KFYR) pic.twitter.com/kHJvGVyL8R — NTC Feed (@NTC_Feed) September 13, 2025

«Μπορώ να πω με σιγουριά ότι, ως διευθύντρια, δεν είχα ιδέα ότι κατέστρεφαν εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά στον χώρο μας», ανέφερε σε δήλωσή της και επιβεβαίωσε ότι τόσο οι υπάλληλοι όσο και τα ζώα εκτέθηκαν σε μεθαμφεταμίνη.

Πριν εγκαταλείψουν το κτίριο, πολλοί εργαζόμενοι φόρεσαν μάσκες και βοήθησαν να βγουν τα ζώα έξω.

Μερικοί υπάλληλοι έμειναν εκτεθειμένοι στον καπνό για πάνω από μία ώρα και άρχισαν να νιώθουν αδιαθεσία. Και οι 14 μεταφέρθηκαν στα επείγοντα, όπου έμειναν περίπου τρεις ώρες σε ειδικό θάλαμο οξυγόνου για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την εισπνοή του τόσο τοξικού καπνού.

Η εκπρόσωπος του FBI, Σάντρα Μπάρκερ, δήλωσε στο CBS News ότι είναι κάτι σύνηθες από την υπηρεσία να χρησιμοποιεί εξωτερικές εγκαταστάσεις για την ελεγχόμενη καταστροφή κατασχεμένων ναρκωτικών.

Εξειδικευμένο συνεργείο ξεκίνησε ήδη τον καθαρισμό του κτιρίου, αλλά η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες με έναν μήνα.

Η διευθύντρια του καταφυγίου ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για δωρεές σε τροφή για σκύλους και γάτες, κουβέρτες και μπιμπερό.

«Είμαστε ξεριζωμένοι, χαμένοι και άστεγοι. Για πολλούς από εμάς -εργαζόμενους, εθελοντές και ανάδοχους- το YVAS είναι ο ασφαλής μας χώρος», είπε.