Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς για αναζητήσεις των παιδιών τους για αυτοκτονία σε ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά

Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Κι άλλες αναβαθμίσεις φαίνεται να κάνει το instagram στη Βρετανία, αλλά και σε άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη του την ψυχική υγεία και προστασία των ανήλικων χρηστών του. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα ενημερώνει τους γονείς αν το έφηβο παιδί τους κάνει επανειλημμένως αναζητήσεις που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο.

Αυτή η νέα λειτουργία του instagram γίνεται σε μία χρονική περίοδο όπου η πίεση προς τις κυβερνήσεις, εκ των οποίων και αυτή της Βρετανίας, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας και να απαγορεύσουν τη χρήση των socail media σε άτομα κάτω των 16 ετών αυξάνεται.

Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν περιορισμούς στην πρόσβαση.

Το Instagram, ιδιοκτησίας της Meta Platforms Inc, ανακοίνωσε σήμερα (26/2/2026) ότι θα ξεκινήσει να ειδοποιεί τους γονείς, που είναι εγγεγραμμένοι στην προαιρετική εφαρμογή γονικής επίβλεψης αν τα παιδιά τους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

«Αυτές οι ειδοποιήσεις προστίθενται στο υπάρχον έργο μας να συμβάλουμε στην προστασία των εφήβων από πιθανόν επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πλατφόρμα.

«Έχουμε αυστηρές πολιτικές εναντίον περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό», προστίθεται.

Η παρούσα πολιτική της είναι να μπλοκάρει τέτοιες αναζητήσεις και να ανακατευθύνει τους χρήστες σε άλλα εργαλεία, ανακοίνωσε το Instagram, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει τις ειδοποιήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα για εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι κυβερνήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο τρόπους προστασίας των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, κυρίως μετά την ανησυχία που προκλήθηκε από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok, το οποίο παρήγαγε μη συναινετικές εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου.

Στη Βρετανία, τα μέτρα που είναι σχεδιασμένα ώστε να αποκλείουν την πρόσβαση στα παιδιά σε ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου, είχαν επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και προκάλεσαν ένταση με τις ΗΠΑ σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και το βεληνεκές της ρύθμισης.

