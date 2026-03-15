Το Ιράν ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό εν καιρώ πολέμου

Ο υπουργός Εργασίας του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 60% στον κατώτατο μισθό, μετέδωσαν σήμερα (15/03/2026) τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό στο Ιράν έρχεται εν καιρό πολέμου και μήνες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν αρχικά από την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η χώρα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου που ξέσπασε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εργασίας, «με την έγκριση της κυβέρνησης», ο μηνιαίος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ κατά τη διάρκεια του επόμενου περσικού έτους, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια αύξηση σε οικογενειακά επιδόματα.

Το ιρανικό νόμισμα διαπραγματεύεται περίπου στα 1,47 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανούς κλίμακας, που ζητούσε την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι αρχές κατέστειλαν βάναυσα τις διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.