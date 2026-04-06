Κόσμος

Το Ιράν απειλεί με βίντεο ΑΙ και πρωταγωνιστή τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τον εμβληματικό πυρηνικό αντιδραστήρα της Ντιμόνα στο Ισραήλ

Μόνο σε ΑΙ και σε βίντεο από το παρελθόν έχουμε δει το νέο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν
Tο μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν τα άπειρα σενάρια για την τύχη του νέου Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ οι Ιρανοί. Πάλι, δημοσίευσαν ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο πρωταγωνιστή και καθαρά για λόγους προπαγάνδας.

Λίγες ώρες πριν λήξει το «οριστικό τελεσίγραφο» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, η Τεχεράνη δημοσιοποίησε αυτό το βίντεο το οποίο δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τα ηνία του Ιράν αλλά δεν έχει κάνει ούτε μια δημόσια εμφάνιση εδώ και πάνω από έναν μήνα να μπαίνει σε αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στην μεγάλη οθόνη στο βάθος της αίθουσας φαίνεται να εικονίζεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Dimona στο Ισραήλ, και οι συντεταγμένες του.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για έναν υψηλής σημασίας στρατηγικό στόχο και το βίντεο τελειώνει με την φράση: «έρχονται σημαντικές εξελίξεις».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ντιμόνα

Ο πυρηνικός σταθμός της Ντιμόνα, επίσημα γνωστός ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Σιμόν Πέρες, αποτελεί το επίκεντρο του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ. Βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ, περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ντιμόνα.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή:

Στις 21 Μαρτίου 2026, σημειώθηκαν ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ντιμόνα. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον 30 έως 47 τραυματισμοί στην πόλη και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες ζώνες.

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων: Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στις ίδιες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ούτε ανιχνεύθηκαν ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά τις επιθέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
285
189
150
84
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Οριστική διορία μέχρι την Τρίτη – Το Ιράν λέει «όχι» στην εκεχειρία και ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου – Νεκροί δύο διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις επανέλαβε ότι ο χρόνος του Ιράν λήγει το βράδυ της Τρίτης, ο Λίβανος δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από το Ισραήλ και στα Στενά του Ορμούζ επικρατεί τρομακτική... ηρεμία
Ισραήλ
5
Νεκρός ανώτατος διοικητής του Βορείου Στόλου της Ρωσίας κατά τη συντριβή του An-26 στην Κριμαία
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά φορτίου
O Αλεξάντερ Οτροσένκο
Newsit logo
Newsit logo