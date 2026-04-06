Το Ιράν απειλεί με βίντεο ΑΙ και πρωταγωνιστή τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τον εμβληματικό πυρηνικό αντιδραστήρα της Ντιμόνα στο Ισραήλ

Tο μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν τα άπειρα σενάρια για την τύχη του νέου Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ οι Ιρανοί. Πάλι, δημοσίευσαν ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τον ίδιο πρωταγωνιστή και καθαρά για λόγους προπαγάνδας.

Λίγες ώρες πριν λήξει το «οριστικό τελεσίγραφο» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, η Τεχεράνη δημοσιοποίησε αυτό το βίντεο το οποίο δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τα ηνία του Ιράν αλλά δεν έχει κάνει ούτε μια δημόσια εμφάνιση εδώ και πάνω από έναν μήνα να μπαίνει σε αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στην μεγάλη οθόνη στο βάθος της αίθουσας φαίνεται να εικονίζεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Dimona στο Ισραήλ, και οι συντεταγμένες του.

Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για έναν υψηλής σημασίας στρατηγικό στόχο και το βίντεο τελειώνει με την φράση: «έρχονται σημαντικές εξελίξεις».

Δείτε το βίντεο

Iran responded to threats from the US and Israel by releasing an AI-generated video featuring Khamenei



In the video, Supreme Leader Mojtaba Khamenei enters an operations room, while the screen shows Israel’s Dimona nuclear facility along with its coordinates. pic.twitter.com/6jTsmpgCbv — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Ο πυρηνικός σταθμός της Ντιμόνα

Ο πυρηνικός σταθμός της Ντιμόνα, επίσημα γνωστός ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Σιμόν Πέρες, αποτελεί το επίκεντρο του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ. Βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ, περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ντιμόνα.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην περιοχή:

Στις 21 Μαρτίου 2026, σημειώθηκαν ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ντιμόνα. Αναφέρθηκαν τουλάχιστον 30 έως 47 τραυματισμοί στην πόλη και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένες ζώνες.

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων: Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στις ίδιες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ούτε ανιχνεύθηκαν ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά τις επιθέσεις.