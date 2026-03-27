Κόσμος

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει ξενοδοχεία που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιώτες σε χώρες της Μέσης Ανατολής

ντουμπάι
Ένα κατεστραμμένο κτίριο κοντά στο λιμάνι του Ντουμπάι Κρικ μετά την πτώση ενός drone πάνω του Φωτο αρχείου / REUTERS/Stringer

Οι Αμερικανοί στρατιώτες μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο του Ιράν αφού αυτό απειλεί ότι θα επιτεθεί στα ξενοδοχεία που τους φιλοξενούν σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατά τη διάρκεια που ο πόλεμός του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κλιμακώνεται.

«Όταν όλοι οι Αμερικανοί (οι δυνάμεις) μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε από τη δική μας οπτική γωνία, αυτό το ξενοδοχείο γίνεται αμερικανικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, στην κρατική τηλεόραση την Πέμπτη (26/3/2026).

«Πρέπει απλώς να περιμένουμε άπραγοι και να αφήσουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπήσουν; Όταν απαντάμε, φυσικά πρέπει να χτυπήσουμε όπου κι αν βρίσκονται».

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το Ιράν είχε στείλει «σαφή προειδοποιήσεις» σε ξενοδοχεία στην περιοχή, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν είχε εντοπίσει αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν παρόμοιες τοποθεσίες στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκσί, κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιώτες ότι χρησιμοποιούν άτομα στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) ως «ανθρώπινες ασπίδες».

«Από την αρχή αυτού του πολέμου, Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν στρατιωτικές βάσεις στο GCC για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία», δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X, καλώντας τα ξενοδοχεία στην περιοχή να τους αρνηθούν κρατήσεις.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Axios: Τα 6 νησιά του Ιράν που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμα για το «τελικό χτύπημα» του Τραμπ
Οι επιλογές στο τραπέζι περιλαμβάνουν την εισβολή στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, αλλά υπάρχουν διάφορα σχέδια που εξετάζονται και περιλαμβάνουν διαφορετικά νησιά στον Κόλπο
νησί
WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
REUTERS
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διασκέδασε με την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον άνδρα δάσκαλό του από την παιδική του ηλικία
Ντόναλντ Τραμπ
