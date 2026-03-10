Κόσμος

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την εκτόξευση drone που χτύπησαν διυλιστήριο στη Χάιφα

«Η μάχη ενάντια στους εγκληματίες της Αμερικής και το παιδοκτόνο σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη του μετώπου της αλήθειας επί του ψεύδους», αναφέρει το Ιράν
Tην ευθύνη για χτύπημα στο διυλιστήριο στη Χάιφα του Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο ανέβαλε το Ιράν.

Σε βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το Ιράν φέρονται να εκτοξεύονται drones κατά των εγκαταστάσεων του Ισραήλ στη Χάιφα.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ιράν αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Σε απάντηση της επιθετικότητας εναντίον των αποθηκών πετρελαίου του Ιράν, ο στρατός του Ιράν επιτέθηκε με drones στα διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και σε δεξαμενές καυσίμων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Χάιφα.

– Η μάχη ενάντια στους εγκληματίες της Αμερικής και το παιδοκτόνο σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη του μετώπου της αλήθειας επί του ψεύδους».

Την ίδια ώρα οι ιρανικές δυνάμεις «δεν θα επιτρέψουν» τις εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεωτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Κόσμος
