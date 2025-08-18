Κόσμος

Το Ιράν για Ισραήλ: «Ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»

Στις 13 Ιουνίου το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο ιρανικό έδαφος για να ακολουθήσει «απάντηση» της Τεχεράνης
Ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη
Ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη / Πηγή φωτογραφίας: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

«Ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή», εκτίμησε ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Ρεζά Αρέφ με δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα (18.08.2025).

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε ότι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεσπάσει «ανά πάσα στιγμή», σχεδόν δύο μήνες μετά την πολύνεκρη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Στις 13 Ιουνίου το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο ιρανικό έδαφος, με εκατοντάδες πλήγματα που στόχευαν κυρίως στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους, σκοτώνοντας υψηλόβαθμα στελέχη και επιστήμονες που εμπλέκονταν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ και έβαλε στο στόχαστρο τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, αυτήν του Κατάρ.

Οι ΗΠΑ, που επίσης βομβάρδισαν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσαν στις 24 του μηνός την παύση των εχθροπραξιών.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για μια σύγκρουση. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε καν σε μια κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, υπάρχει μάλλον μια παύση των εχθροπραξιών», είπε ο Αρέφ. Το Ιράν «προετοιμάζει σχέδια για το χειρότερο σενάριο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Γιαχία Ραχίμ Σαφαρί, ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. «Δεν υπάρχει πραγματική κατάπαυση του πυρός, είμαστε σε φάση πολέμου και (ο πόλεμος) μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο, καμία ρύθμιση, καμία συμφωνία μεταξύ ημών και των Ισραηλινών, ούτε με τους Αμερικανούς», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Shargh.

Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί επαναλαμβάνουν τακτικά ότι η χώρα είναι έτοιμη για μια νέα αντιπαράθεση, αλλά δεν επιδιώκει τον πόλεμο.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν από τα ισραηλινά πλήγματα του Ιουνίου. Το Ισραήλ από την πλευρά του ανέφερε 28 απώλειες στο έδαφός του.

12
