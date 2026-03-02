Το Ιράν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν χθες σε πυρηνικές εγκαταστάσεις – Διαψεύδει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο πρέσβης του Ιράν δήλωσε νωρίτερα σήμερα (2/3/2026), ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχαν ως στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις, στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), όμως είπε ότι δεν έχει κάποια ένδειξη για κάτι τέτοιο.

Μάλιστα ο πρέσβης του Ιράν ανέφερε ότι χτυπήθηκε η Νάτανζ, μια εγκατάσταση που χτίστηκε για τον εμπλουτισμό ουρανίου στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν. Το ίδιο συγκρότημα είχε υποστεί ζημιές από αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο.

Ο παγκόσμιος πυρηνικός οργανισμός βέβαια προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να αποκλείσει πιθανή ραδιενεργή διαρροή με σοβαρές συνέπειες», συμπεριλαμβανομένων εκκενώσεων.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους υποψιάζονται ότι το Ιράν προχωρά προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται, ισχυριζόμενη ότι το πρόγραμμά της προορίζεται για ειρηνικούς, μη στρατιωτικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδο κοντά σε αυτό που απαιτείται για την κατασκευή όπλων.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επλήγησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ο επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι «οποιαδήποτε από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ, του ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης ή άλλων εγκαταστάσεων πυρηνικού κύκλου καυσίμων, έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν πληγεί» μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σε δήλωση προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, αναφέρει ότι η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις ιρανικές πυρηνικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά «μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση».

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας πάνω από τα συνήθη επίπεδα σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν», δήλωσε ο Γκρόσι.

Καλεί σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δεδομένης της ύπαρξης πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.