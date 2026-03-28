Το Ιράν καταγγέλλει και τρίτο χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Ο μόνος εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν βομβαρδίστηκε ξανά στις 24 και 17 Μαρτίου
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Tyrone Siu

Επίθεση για τρίτη φορά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ στη διάρκεια του πολέμου αναφέρει ότι δέχθηκε το Ιράν λίγο πριν τις 2 π.μ. του Σαββάτου (28.03.2026).

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) τονίζει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ χτυπήθηκαν ξανά.

Ο μόνος εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, στην πόλη Μπουσέρ «λειτουργεί επί του παρόντος και περιέχει σημαντικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών», αναφέρει ο AEOI.

Παρ’ όλα αυτά, «οποιαδήποτε ζημιά σε αυτήν την εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες για την περιοχή», προστίθεται.

 

 

Ο AEOI είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.

