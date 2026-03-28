Το Ιράν καταγγέλλει και τρίτο χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Επίθεση για τρίτη φορά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ στη διάρκεια του πολέμου αναφέρει ότι δέχθηκε το Ιράν λίγο πριν τις 2 π.μ. του Σαββάτου (28.03.2026).

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) τονίζει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ χτυπήθηκαν ξανά.

Ο μόνος εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, στην πόλη Μπουσέρ «λειτουργεί επί του παρόντος και περιέχει σημαντικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών», αναφέρει ο AEOI.

Παρ’ όλα αυτά, «οποιαδήποτε ζημιά σε αυτήν την εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες για την περιοχή», προστίθεται.

BREAKING: Iran's Bushehr Nuclear Power Plant was hit by a Israeli and US strike late Friday night, the third reported attack. Officials warn the site holds radioactive material, and any major damage could trigger a serious nuclear incident. pic.twitter.com/oNH6ch1FQa March 27, 2026

IAEA informed by Iran of a new strike in the area of the Bushehr Nuclear Power Plant, the third such incident in 10 days. No damage to operating reactor nor any radiation release reported, and condition of plant is normal, Iran says.

DG @rafaelmgrossi again expresses deep… pic.twitter.com/cGIUSZJMyV — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 27, 2026

Ο AEOI είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.