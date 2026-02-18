Το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους σε ναυτικές ασκήσεις με τη Ρωσία την Πέμπτη

Αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη (19.02.2026) εξέδωσε το Ιράν, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το Ιράν διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια στις 16 Φεβρουαρίου στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει κοινές ναυτικές ασκήσεις με τη Ρωσία για την Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό γι’ αυτό και εξέδωσε ΝΟΤΑΜ.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.