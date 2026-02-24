Το Ιράν θέλει να σπάσει το στενό κλοιό των ΗΠΑ με κινεζικούς υπερηχητικούς πυραύλους – «φονιάδες αεροπλανοφόρων»

Σε μια κίνηση που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο προχωρά το Ιράν, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστικοποίηση συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση των προηγμένων αντιπλοϊκών πυραύλων τύπου CM-302, ως η «αιχμή του δόρατος» κατά των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από έξι πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, το Ιράν στοχεύει στην αγορά των κινεζικών υπερηχητικών πυραύλων CM-302 σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, με τις ΗΠΑ να έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, προειδοποιώντας για πιθανά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι πύραυλοι CM-302, αν προχωρήσει τελικά το deal του Ιράν με την Κίνα, θα αλλάξουν σε σημαντικό βαθμό τα δεδομένα στην περιοχή λόγω των τεχνικών τους προδιαγραφών, λένε αναλυτές στο Reuters.

Τα χαρακτηριστικά των «game changer» πύραυλοι

Έχουν μέγιστο βεληνεκές τα 280 χιλιόμετρα, αναπτύσσουν ταχύτητα που αγγίζει και έως 3 Mach, ενώ ακόμα είναι ευέλικτοι και πραγματοποιούν ελιγμούς σε χαμηλό υψόμετρο για να αποφεύγουν εχθρικά συστήματα αεράμυνας.

Ουσιαστικά, είναι η διαμόρφωση του κινεζικού πυραύλου YJ-12 που το Πεκίνο παράγει για εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρούσεις τόσο κατά ναυτικών δυνάμεων όσο και χερσαίων / παράκτιων στόχων, ενώ η «φιλοσοφία» του σχεδιασμού τους ήταν οι αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων.

Μάλιστα, το πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να έχει εξασκηθεί στο παρελθόν σε εικονικές επιθέσεις κορεσμού από τέτοιου είδους πυραύλους, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι αποτελούν σοβαρή απειλή.

Φέρουν επίσης πολεμική κεφαλή βάρους 250 κιλών και ενσωματώνουν σύστημα πλοήγησης με βάση το κινεζικό δορυφορικό σύστημα που μπορεί να ενημερώνεται μέσω συστήματος ζεύξης δεδομένων (data link) για την τοποθεσία του στόχου.

Σημειώνεται πως το Πακιστάν και η Αλγερία έχουν ήδη αποκτήσει τους αντιπλοϊκούς πυραύλους cruise τύπου CM-302.

«Αν το Ιράν αποκτήσει τέτοια ικανότητα, μιλάμε για πλήρη ανατροπή των δεδομένων», σχολίασε ο Danny Citrinowicz, πρώην στέλεχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα όπλα αποτελούν άμεση απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στη Σούδα / REUTERS / Stelios Misinas

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν δραματικά μετά τη σύντομη αλλά σφοδρή πολεμική σύγκρουση 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Στο πλαίσιο των τελικών επαφών, αποκαλύπτεται πως ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, Μασούντ Οραεΐ, πραγματοποίησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ταξίδι στο Πεκίνο το περασμένο καλοκαίρι για να κλειδώσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Παρά τις πληροφορίες, παραμένουν ερωτήματα για τον ακριβή αριθμό των πυραύλων και το τελικό κόστος, ενώ το Πεκίνο τηρεί σιγή ιχθύος. Από την πλευρά του, αξιωματούχος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε τις στρατιωτικές μας συμφωνίες με τους συμμάχους μας».

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει απευθείας τη συμφωνία, ωστόσο πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης υπενθύμισε τη σκληρή στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως «είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα υπάρξει κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά».

Η προμήθεια των CM-302, αν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει την πλέον προηγμένη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού από την Κίνα προς το Ιράν, αψηφώντας το καθεστώς κυρώσεων που επιβλήθηκε εκ νέου από τις ΗΠΑ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η συμφωνία έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν μια αρμάδα σε απόσταση βολής από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του.

Το USS Gerald R. Ford και η συνοδεία του θα κατευθυνθούν στην περιοχή, μετά τον ανεφοδιασμό τους στη Σούδα. Τα δύο πλοία μαζί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα από 5.000 άτομα προσωπικό και 150 αεροσκάφη.

Η αγορά των CM-302 θα ήταν μια σημαντική βελτίωση σε ένα ιρανικό οπλοστάσιο που εξαντλήθηκε από τον πόλεμο του περασμένου έτους, δήλωσε ο Pieter Wezeman, ανώτερος ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Η κρατική China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) της Κίνας εμπορεύεται τον CM-302 ως τον καλύτερο αντιπλοϊκό πύραυλο στον κόσμο, ικανό να βυθίσει αεροπλανοφόρο ή αντιτορπιλικό, ενώ ήδη έχουν προμηθευτεί τον υπερηχητικό πύραυλο cruise η Αλγερία και το Πακιστάν.

Το πυραυλικό αυτό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε πλοία, αεροσκάφη ή κινητά οχήματα εδάφους. Μπορεί επίσης να εξουδετερώσει στόχους στην ξηρά.

Πηγή: OnAlert.gr