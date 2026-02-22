Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το Ιράν υπέγραψε μυστική συμφωνία ύψους 500 εκ. ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων

Η συμφωνία με το Ιράν, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης "Verba" και 2.500 πυραύλους "9M336" μέσα στα επόμενα τρία χρόνια
Ένα μέλος του ιρανικού στρατού συμμετέχει στην κοινή ναυτική άσκηση του Ιράν και της Ρωσίας στο νότιο Ιράν
Ένα μέλος του ιρανικού στρατού συμμετέχει στην κοινή ναυτική άσκηση του Ιράν και της Ρωσίας στο νότιο Ιράν / Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Η συμφωνία με το Ιράν, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει παραδόσεις από το 2027 έως το 2029, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Τεχεράνη φαίνεται πως επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, σε μια προετοιμασία για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία προκύπτει εν μέσω ενός σκηνικού στρατηγικών στρατιωτικών ελιγμών και συνεχιζόμενων εντάσεων μετά τις προηγούμενες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε σημαντικές ζημιές, το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει ανακάμψει και έχει ενισχύσει τις δυνατότητές του, με πρόσφατες κοινές ναυτικές ασκήσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας να υπογραμμίζουν τη συνεργασία τους.

Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που ήρθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

