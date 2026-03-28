Το Ιράν «υπόσχεται» σκληρά αντίποινα αν πληγούν τα οικονομικά κέντρα του – Απειλές και προς τις χώρες του Κόλπου

Στη δίνη του πολέμου βυθίζονται οι χώρες του Κόλπου καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας πως στοχεύει σε αμερικανικές βάσεις. Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν απείλησε ξανά της γείτονες χώρες ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεχθούν πλήγματα ιρανικές υποδομές ή οικονομικά κέντρα, η Τεχεράνη θα ανταποδώσει με μεγάλα χτυπήματα.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαστούντ Πεζεσκιάν, σήμερα (28.03.2026) την 28η ημέρα του πολέμου, έκανε ανάρτηση στο Χ, απειλώντας ανοιχτά τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου για να μην αφήσουν το Ισραήλ και της ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν κάνει προληπτικές επιθέσεις και στην περίπτωση που πληγούν ιρανικές υποδομές ή ιρανικά οικονομικά κέντρα, τότε τα αντίποινα θα είναι σκληρά.

We have said many times that Iran doesn’t carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don’t let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν κάνει προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα ανταποδώσουμε έντονα εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά μας κέντρα. Προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διευθύνουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.