Το Ιράν «υπόσχεται» σκληρά αντίποινα αν πληγούν τα οικονομικά κέντρα του – Απειλές και προς τις χώρες του Κόλπου

«Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διευθύνουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν
Μασούντ Πεζεσκιάν / Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo

Στη δίνη του πολέμου βυθίζονται οι χώρες του Κόλπου καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας πως στοχεύει σε αμερικανικές βάσεις. Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν απείλησε ξανά της γείτονες χώρες ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεχθούν πλήγματα ιρανικές υποδομές ή οικονομικά κέντρα, η Τεχεράνη θα ανταποδώσει με μεγάλα χτυπήματα.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαστούντ Πεζεσκιάν, σήμερα (28.03.2026) την 28η ημέρα του πολέμου, έκανε ανάρτηση στο Χ, απειλώντας ανοιχτά τις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου για να μην αφήσουν το Ισραήλ και της ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν κάνει προληπτικές επιθέσεις και στην περίπτωση που πληγούν ιρανικές υποδομές ή ιρανικά οικονομικά κέντρα, τότε τα αντίποινα θα είναι σκληρά.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν κάνει προληπτικές επιθέσεις, αλλά θα ανταποδώσουμε έντονα εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά μας κέντρα. Προς τις χώρες της περιοχής: Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διευθύνουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι Χούθι απειλούν το Ισραήλ: «Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βαλλιστικούς πυραύλους μέχρι να σταματήσετε τις επιθέσεις»
Ανακοίνωσαν πως οι επιθέσεις ήταν αντίποινο για τα πλήγματα σε υποδομές Ιράν, Ιράκ, Λιβάνου και Παλαιστίνης αλλά και στις ισραηλινές δολοφονίες κατά αμάχων
Χούθι
Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – Χτυπήθηκαν και εργοστάσια πυρομαχικών
Με 50 από αεροσκάφη επιτέθηκε ο ισραηλινός στρατός, αναφέρουν οι IDF - Επίθεση και σε τμήμα του ιρανικού υπουργείου Άμυνας από το οποίο προμηθεύονταν όπλα Χεζμπολάχ και Χαμάς
Οι ιρανικές εγκαταστάσεις που έπληξε ο ισραηλινός στρατός
Ιρανικός πύραυλος έπληξε γειτονιά στην Ιερουσαλήμ – Έκλεισε το λιμάνι του Ομάν μετά την επίθεση με drone – Εκρήξεις στη Βηρυτό
Το Ισραήλ καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση και από τα εδάφη της Υεμένης - Νεκρός και τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικές επιθέσεις - Επιμένει ο Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
REUTERS 12
