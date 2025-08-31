Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

«Συνάντησε τους άλλους στα βάθη της κόλασης»
Ισραηλινά άρματα μάχης στην Λωρίδα της Γάζας
Ισραηλινά άρματα μάχης στην Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Amir Cohen

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα πως ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς «εξοντώθηκε» στη Γάζα, σε επίθεση του στρατού του Ισραήλ.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα εξοντώθηκε από το Ισραήλ στη Γάζα και συνάντησε τους άλλους που εξοντώθηκαν (και ανήκουν) στον άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κατς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας κοινής επιχείρησης που διεξήγαγε ο στρατός και υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ στη Γάζα την Παρασκευή.

Η Χαμάς, εναντίον της οποίας πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα, δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία κατηγορεί την Ευρώπη ότι παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ
Ο Πούτιν και ο Τραμπ στην Αλάσκα 3
Ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος στην Ισπανία βανδάλισαν την Σαγράδα Φαμίλια
Οι ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση επειδή υποστηρίζουν ότι δεν κάνει τίποτα για το θέμα της «κλιματικής αλλαγής»
Οι ακτιβίστριες στην Ισπανία 3
Οι «incognito» διακοπές του Γουίλιαμ και της Κέιτ στην Κεφαλονιά - Λύθηκε το «μυστήριο» με το σούπερ γιοτ αξίας 20 εκ. λιρών
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα παιδιά τους, πέρασαν τις περισσότερες διακοπές τους σε ένα σούπερ γιοτ, κατεβαίνοντας στην Κεφαλονιά μόνο κατά την άφιξη και την αναχώρησή τους
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ 1
Εντοπίστηκε πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια στην Κόστα Ρίκα - Ο μοναδικός στο είδος του που έχει βρεθεί ποτέ
Ο καρχαρίας ξεχώρισε αμέσως στα καθαρά νερά της Κόστα Ρίκα λόγω του ασυνήθιστου πορτοκαλί χρώματος του, το οποίο οι επιστήμονες λένε ότι προκαλείται από μια σπάνια πάθηση γνωστή ως ξανθοχρωμισμός
Πορτοκαλί καρχαρίας
2
Newsit logo
Newsit logo