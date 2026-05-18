Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο ακτιβιστών για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου

Το ναυτικό του Ισραήλ ξεκίνησε επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου ακτιβιστών που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει κομάντο του Ισραήλ να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Global Sumud Flotilla, ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel’s naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

Το Ισραήλ έχει επανειλλημένα χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σόου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας που μετέφεραν είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ισραήλ για τον έλεγχο των εισαγωγών στη Λωρίδα της Γάζας και τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής.