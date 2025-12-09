Συμβαίνει τώρα:
Το Ισραήλ ανοίγει ξανά το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία για την επανεκκίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Κλειστό από μια θανατηφόρα επίθεση τον Σεπτέμβριο, το στρατηγικό αυτό πέρασμα αναμένεται να επαναλειτουργήσει αύριο για τη διέλευση ανθρωπιστικών κομβόι και εμπορευμάτων
Το πέρασμα Άλενμπι, στα σύνορα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας
Το πέρασμα Άλενμπι, στα σύνορα μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να θέσει ξανά σε λειτουργία το πέρασμα Άλενμπι, ένα από τα βασικά σημεία διέλευσης με την Ιορδανία, το οποίο είχε κλείσει μετά την επίθεση οδηγού ανθρωπιστικού φορτηγού που στοίχισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας στο Ισραήλ, η επαναλειτουργία του περάσματος με την Ιορδανία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (10.12.2025) και θα συνοδευτεί από ενισχυμένα μέτρα ελέγχου.

Το πέρασμα, κρίσιμο για τις εμπορικές ροές μεταξύ των δύο χωρών, αποτελεί επίσης τη μοναδική πύλη εξόδου προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη.

Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς το πέρασμα Άλενμπι
Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς το πέρασμα Άλενμπι

Παρά την ταχεία επανεκκίνηση της διέλευσης ταξιδιωτών μετά την επίθεση, τα φορτηγά με τρόφιμα, σκηνές και άλλα ανθρωπιστικά αγαθά δεν είχαν μπορέσει να κινηθούν ξανά από τον Σεπτέμβριο.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι πλέον θα εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι στους Ιορδανούς οδηγούς και τα φορτία τους, ενώ στο σημείο θα αναπτυχθεί ειδική δύναμη ασφαλείας. Ο ΟΗΕ έχει τονίσει εδώ και εβδομάδες τη σημασία του περάσματος Άλενμπι για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, όπου οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν κρίσιμες.

Κόσμος
