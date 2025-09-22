Κόσμος

Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά»
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο λόγος που δεν θα συμμετέχει το Ισραήλ στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η εβραϊκή πρωτοχρονιά, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας «λυπηρό» το γεγονός ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη χώρα του.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συνεδρίαση που συμπίπτει με το Ρος Χασανά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά» ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Παρά το αίτημα του Ισραήλ να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η συζήτηση που ζητήθηκε από την Αλγερία, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο προγραμματισμός δεν άλλαξε.

«Είναι λυπηρό που το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

