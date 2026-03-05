Το Ισραήλ εξόντωσε διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν απόψε Πέμπτη 05.03.2026 στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα που εξόντωσε διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη με πολλές χώρες να βρίσκονται σε συναγερμό από τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν αλλά και τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, μετά από καθοδήγησης της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΑΜΑΝ), επιτέθηκε χθες Τετάρτη, 04.03.2026 σε περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον μαχητή Ζιντ Άλι Τζουμάα, υπεύθυνο διαχείρισης ισχύος πυρός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και επικεφαλής του πυροβολικού στο νότιο Λίβανο.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Τζουμάα ήταν υπεύθυνος για την εκτόξευση χιλιάδων ρουκετών, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το κράτος του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου. Στο παρελθόν κατείχε αρκετές κεντρικές θέσεις στη Χεζμπολάχ και συμμετείχε επίσης στις μάχες στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος Άσαντ.

חיל-האוויר בהכוונת אמ״ן, תקף אתמול (ד׳) במרחב ביירות וחיסל את המחבל זיד עלי ג’מעה, אחראי ניהול כוח האש של ארגון הטרור חיזבאללה ואחראי הארטילריה בדרום לבנון.



מתוקף תפקידו, ג׳מעה היה אמון על שיגור אלפי רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר מדינת ישראל משטח לבנון.

Επιπλέον, είχε υπηρετήσει ως διοικητής της περιοχής Αλ-Χιάμ και ηγήθηκε επιθέσεων εναντίον των δυνάμεών μας, στις οποίες μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν αντιαρματικό πύραυλο κατά δυνάμεων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή του Όρους Ντοβ στις 28 Ιανουαρίου 2015. Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβάτι, ο ταγματάρχης Γιοχάι (Τζούχα) Καλάνγκελ και ο λοχίας πρώτης τάξης Ντορ Χαΐμ Νινί.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία αποφάσισε να συμμετάσχει στη σύγκρουση και να ενεργεί υπό την προστασία του ιρανικού καθεστώτος, και δεν θα επιτρέψουν να πληγούν οι πολίτες του κράτους του Ισραήλ, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.