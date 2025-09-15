Κόσμος

Το Ισραήλ κατεδάφισε το υψηλότερο κτήριο στην Πόλη της Γάζας – 16 νεκροί από τις επιθέσεις

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πει νωρίτερα στους ηγέτες της Χαμάς: «μπορείτε να κρυφτείτε, μπορείτε να τρέξετε, αλλά θα σας πιάσουμε»
Η στιγμή της κατεδάφισης του κτηρίου στην Γάζα
Η στιγμή της κατεδάφισης του κτηρίου στην Γάζα / φωτό X

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, ήταν μέχρι σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025) το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, πλέον όμως αποτελεί μόνο συντρίμμια. Το Ισραήλ το βομβάρδισε και το ισοπέδωσε, κάτι βέβαια που είχε προειδοποιήσει ότι θα γίνει αφού είχε ζητήσει εκκένωση της περιοχής.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επίθεσης του στην Πόλη της Γάζας με στόχο να εξαλείψει πλήρως την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, χτυπώντας όμως και σε μέρη που ζουν άμαχοι πολίτες, δημιουργώντας έτσι την συζήτηση για γενοκτονία των Παλαιστίνιων. 

Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας και σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τον Πύργο, το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά άλλα κτίρια στην Πόλη της Γάζας και τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς λέγοντας ότι «μπορείτε να κρυφτείτε, μπορείτε να τρέξετε, αλλά θα σας πιάσουμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν ποντάρει στον Σεμπαστιάν Λεκορνού για να βγάλει τη Γαλλία από το πολιτικό αδιέξοδο
Ο Εμανουέλ Μακρόν αναθέτει στον πιστό του συνεργάτη Σεμπαστιέν Λεκορνού την σχεδόν αδύνατη αποστολή να βρει έναν δημοσιονομικό συμβιβασμό και να αποτρέψει την κρίση
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου
Μέλος εγκληματικής οικογένειας ο δολοφόνος της Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα στη Βόρεια Καρολίνα - Νέα στοιχεία
Με πλούσιο ποινικό μητρώο ο πατέρας και τα αδέλφια του 35χρονου Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που δολοφόνησε την 23χρονη μέσα στο τρένο - Ο ίδιος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
4
Newsit logo
Newsit logo