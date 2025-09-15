Το Ισραήλ κατεδάφισε το υψηλότερο κτήριο στην Πόλη της Γάζας – 16 νεκροί από τις επιθέσεις

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, ήταν μέχρι σήμερα, Δευτέρα (15/9/2025) το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, πλέον όμως αποτελεί μόνο συντρίμμια. Το Ισραήλ το βομβάρδισε και το ισοπέδωσε, κάτι βέβαια που είχε προειδοποιήσει ότι θα γίνει αφού είχε ζητήσει εκκένωση της περιοχής.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επίθεσης του στην Πόλη της Γάζας με στόχο να εξαλείψει πλήρως την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, χτυπώντας όμως και σε μέρη που ζουν άμαχοι πολίτες, δημιουργώντας έτσι την συζήτηση για γενοκτονία των Παλαιστίνιων.

Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας και σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τον Πύργο, το Ισραήλ κατέστρεψε πολλά άλλα κτίρια στην Πόλη της Γάζας και τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους.

September 15, 2025

This is part of Israel's efforts to ethnically cleanse the entire population of the city and forcibly remove them to southern Gaza pic.twitter.com/HRy0Fn6E8M — Quds News Network (@QudsNen) September 15, 2025

Την ίδια ώρα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς λέγοντας ότι «μπορείτε να κρυφτείτε, μπορείτε να τρέξετε, αλλά θα σας πιάσουμε».