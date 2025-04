Το Ισραήλ παραδέχτηκε πως έκανε λάθος με τους 15 διασώστες στη Γάζα – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι οι στρατιώτες του έκαναν λάθος σχετικά με τη δολοφονία 15 εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη νότια Λωρίδα της Γάζας στις 23 Μαρτίου.

Η αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δέχτηκε πυρά κοντά στη Ράφα. Το Ισραήλ ισχυρίστηκε αρχικά ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ επειδή η αυτοκινητοπομπή πλησίασε «ύποπτα» στο σκοτάδι χωρίς προβολείς ή φώτα που αναβόσβηναν.

Είπε ότι η κίνηση των οχημάτων δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί ή συμφωνηθεί με τον στρατό.

Βίντεο που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο ενός διασώστη που σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας τον Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, δείχνει τα ασθενοφόρα στα οποία επέβαιναν να είναι ευδιάκριτα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν, καθώς ξεσπούν έντονοι πυροβολισμοί, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Στις 23 Μαρτίου, 15 διασώστες και μέλη προσωπικού ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, στην νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο και τον ΟΗΕ.

Video That Exposes the Israeli Occupation’s Lies



The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC