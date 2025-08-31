Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει την Γκρέτα Τούνμπεργκ ως «τρομοκράτη» – Η νέα αποστολή βοήθειας στη Γάζα

Μια νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα με «μπροστάρισσα» την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ετοιμάζεται να πλεύσει προς το Ισραήλ.

Στην είδηση αυτή, Ισραηλινοί υπουργοί ετοιμάζουν σχέδια για να κρατήσουν τη Γκρέτα Τούνμπεργκ σε «συνθήκες τρομοκρατών», αφού η Σουηδή ακτιβίστρια αναχώρησε την Κυριακή από την Ισπανία με την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αποστολή πλοίων που κατευθύνονται προς τη Γάζα, αναφέρει το «Telegraph».

Στην αποστολή συμμετέχουν ο ηθοποιός του Game of Thrones, Λίαμ Κάνινγκχαμ, και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου, καθώς και πολλοί ακόμη, χαρακτηρίζοντάς τη «μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία».

Δεκάδες άλλα πλοία αναμένεται να αποπλεύσουν στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου, για να ενωθούν με τον «Παγκόσμια στολίσκο Σουμούντ», ο οποίος έχει ως στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας με μια συμβολική διαμαρτυρία για τον πόλεμο και την ανθρωπιστική κρίση.

Τη σύλληψή τους ως τρομοκράτες σκέφτεται το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σχεδιάζει να παρουσιάσει στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ένα πλάνο για τη σύλληψη των ακτιβιστών και την κράτησή τους σε σκληρές «συνθήκες επιπέδου τρομοκρατών» στα κέντρα κράτησης Κτζιότ και Νταμόν για γυναίκες, σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την κατάσχεση δεκάδων πλοίων και τη χρήση τους για τη δημιουργία «ναυτικής δύναμης για αστυνομικές επιχειρήσεις».

Συνεργάτες του Μπεν-Γκβιρ φέρεται να δήλωσαν: «Μετά από μερικές εβδομάδες στα Κτζιότ και Νταμόν, θα μετανιώσουν που ήρθαν. Πρέπει να τους κόψουμε την όρεξη για νέα προσπάθεια».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας είναι απαραίτητος για να εμποδιστεί η διακίνηση όπλων προς τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Παράλληλα, έχει κατηγορηθεί ότι δημιουργεί συνθήκες λιμού, εμποδίζοντας την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του πολέμου.

Οι δηλώσεις της Τούνμπεργκ

Πριν την αναχώρηση από το λιμάνι της Βαρκελώνης, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στο ιρανικό Press TV ότι οι στολίσκοι στοχεύουν να «παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα, ανοίγοντας έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τον λαό».

Η ακτιβίστρια είπε ότι πάνω από 26.000 άτομα έχουν δηλώσει συμμετοχή για να υποστηρίξουν την αποστολή. «Πρόκειται για μέρος μιας παγκόσμιας εξέγερσης των ανθρώπων όταν οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τις θηριωδίες και τη συνενοχή στη γενοκτονία που συμβαίνει τώρα στη Γάζα», τόνισε.

Η Τούνμπεργκ απέρριψε επίσης τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, λέγοντας στο Sky News: «Δεν είναι αντισημιτισμός να λες ότι δεν πρέπει να βομβαρδίζονται άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να ζουν υπό κατοχή, ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, η Τούνμπεργκ είχε συμμετάσχει στην αποστολή του Madleen μαζί με άλλους 11 ακτιβιστές. Η αποστολή τους αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό ναυτικό 115 μίλια δυτικά της Γάζας. Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ και αργότερα απελάθηκαν.

Το Ισραήλ αντέτεινε ότι οι αποστολές αυτές είναι «παράνομες, επικίνδυνες και αποσκοπούν σε προπαγάνδα», ενώ τόνισε ότι «υπάρχουν επίσημοι τρόποι παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την προηγούμενη αποστολή της Τούνμπεργκ λέγοντας: «Το Ισραήλ έχει αρκετά προβλήματα χωρίς να απαγάγει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είναι ένα νεαρό, θυμωμένο άτομο… πρέπει να πάει σε μαθήματα διαχείρισης θυμού».