Το Ισραήλ βομβάρδισε υποδομές στη Συρία για να υπερασπιστεί τους Δρούζους

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (20.03.2026) ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε «υποδομές του συριακού καθεστώτος» στη νότια Συρία, προκειμένου να υπερασπιστεί τη μειονότητα των Δρούζων, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Σήμερα το βράδυ ο Τσαχάλ στοχοθέτησε γενικό αρχηγείο και στρατόπεδα του συριακού καθεστώτος στη νότια Συρία. Επρόκειτο για απάντηση στα χθεσινά γεγονότα, στη διάρκεια των οποίων άμαχοι Δρούζοι δέχθηκαν επίθεση στην επαρχία Σουέιντα», εξήγησε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι «δεν θα επιτρέψουν στους Δρούζους στη Συρία να γίνουν στόχος και θα συνεχίσουν να φροντίζουν για την προστασία τους». Σημείωσαν εξάλλου ότι «συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στη νότια Συρία».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υπογράμμισε: «το μήνυμα που στέλνουμε στο συριακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο και κατηγορηματικό. Το Ισραήλ δεν θα μείνει άπραγο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να επιτεθεί στους Δρούζους με το πρόσχημα του πολέμου μας εναντίον του ιρανικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο».

«Αν κριθεί απαραίτητο, θα χτυπήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», επέμεινε ο Κατς. «Ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εγώ ο ίδιος ήμασταν ξεκάθαροι και διατυπώσαμε μια προειδοποίηση: όποιος πλήττει τους Δρούζους στη Συρία – αδελφούς των δικών μας αδελφών Δρούζων στο Ισραήλ, θα υποστεί αντίποινα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες ότι ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και μαχητών από τη μία πλευρά και ομάδων Δρούζων από την άλλη στην επαρχία Σουέιντα.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μετά τον βομβαρδισμό περιοχών που ελέγχουν οι Δρούζοι, σημείωσε το Παρατηρητήριο. Στη συνέχεια οι βομβαρδισμοί έπληξαν κατοικημένες συνοικίες στη Σουέιντα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Συριακά μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν τίποτα για τις συγκρούσεις ή για τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε έναν κύκλο βίας, ο οποίος ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής.

Η Τεχεράνη ήταν μία από τους βασικούς υποστηρικτές του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ο ισλαμιστικός συνασπισμός ο οποίος βρίσκεται τώρα στην εξουσία στη Συρία και είναι εχθρικός προς το Ιράν και το συμμαχικό του σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ.

Οι Δρούζοι είναι μια αραβόφωνη μειονότητα του ισλάμ που ζει σε κάποιες περιοχές της Συρίας, του βόρειου Ισραήλ, του Λιβάνου και των Υψιπέδων του Γκολάν τα οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ διατηρεί στενούς δεσμούς με τους δρούζους της Συρίας, οι οποίοι συγκρούονται συχνά με σουνιτικές φυλές βεδουίνων και τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Το 2025 το Ισραήλ, όπου ζουν περισσότεροι από 150.000 δρούζοι, επενέβη στη νότια Συρία βομβαρδίζοντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις προκειμένου να υπερασπιστεί τη μειονότητα.