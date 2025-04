Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ με επίθεση από drone στο νότιο Λίβανο

Νέα αιματηρή αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε σήμερα (16.04.2025) το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, με τις ισραηλινές στρατιωτικής αρχές να τονίζουν ότι σκοτώθηκε ένας μαχητής της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, το λιβανικό υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, δίχως όμως να διευκρινίζει αν πρόκειται για στέλεχος της Χεζμπολάχ.

«Νωρίτερα σήμερα (Τετάρτη), τρομοκράτης της δύναμης αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ στοχοθετήθηκε και εξουδετερώθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία στην περιοχή Καντάρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει συχνά πλήγματα στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, «η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού με drone σε αυτοκίνητο (…) είχε έναν νεκρό» στην περιοχή Ουάντι αλ Χουτζάιρ στον νότιο Λίβανο.

