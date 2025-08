Το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τις απειλές Τραμπ με τα πυρηνικά υποβρύχια και θέτει τους όρους για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Για την ενδεχόμενη επίσκεψη του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, τους όρους για να συναντηθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τα πυρηνικά υποβρύχια που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κοντά στη Ρωσία μίλησε σήμερα (04.08.2025) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ειδικότερα, το Κρεμλίνο δήλωσε πως όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τις δηλώσεις σχετικά με πυρηνικά όπλα, στην πρώτη απάντησή του στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διέταξε να αναπτυχθούν αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια κοντά στην Ρωσία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ υποβάθμισε τη σημασία της ανακοίνωσης που έκανε ο Τραμπ την περασμένη Παρασκευή (01.08.2025), δηλώνοντας ότι διέταξε δύο υποβρύχια να μετακινηθούν προς «τις κατάλληλες περιοχές», ως απάντηση σε σχόλια του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχετικά με τον κίνδυνο πολέμου ανάμεσα στους δύο εξοπλισμένους με πυρηνικά αντιπάλους.

«Στην προκειμένη περίπτωση, είναι προφανές ότι τα αμερικανικά υποβρύχια βρίσκονταν ήδη σε αποστολή μάχης. Πρόκειται για μια διαδικασία σε εξέλιξη, αυτό είναι το πρώτο», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Εν γένει ωστόσο, όπως είναι φυσικό, δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε σε μια τέτοια αντιπαράθεση και δεν θα θέλαμε να κάνουμε οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο», πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια, τονίζοντας: «Φυσικά πιστεύουμε πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί με την πυρηνική ρητορική».

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία δεν θεωρεί ότι η δήλωση του Τραμπ σηματοδοτεί κάποια κλιμάκωση στην πυρηνική ένταση. «Δεν πιστεύουμε ότι μιλάμε τώρα για οποιαδήποτε κλιμάκωση. Είναι σαφές ότι συζητούνται πολύ περίπλοκα, πολύ ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία φυσικά αντιμετωπίζονται πολύ συναισθηματικά από πολλούς ανθρώπους», δήλωσε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, όταν ερωτήθηκε αν το Κρεμλίνο έχει προσπαθήσει να προειδοποιήσει τον Μεντβέντεφ να αμβλύνει τη διαδικτυακή λογομαχία του με τον Τραμπ.

«Ακούστε, σε κάθε χώρα, μέλη της ηγεσίας… έχουν διαφορετικές απόψεις για πράγματα που συμβαίνουν, διαφορετικές στάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ, πολύ ανένδοτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι αυτό συμβαίνει πάντα», δήλωσε.

«Το κύριο όμως είναι, φυσικά, η θέση του Προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν», τόνισε ο Πεσκόφ. «Γνωρίζετε ότι στη χώρα μας η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται από τον αρχηγό του κράτους, δηλαδή από τον Πρόεδρο Πούτιν».

Παρά την ένταση αυτή, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία, μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα πως η επίσκεψη αυτή θα είναι «σημαντική και χρήσιμη».

«Χαιρόμαστε πάντα να βλέπουμε τον κ. Γουίτκοφ στη Μόσχα και να είμαστε σε επαφή μαζί του», δήλωσε προσθέτοντας ότι «δεν αποκλείεται» μια συνάντηση του αμερικανού απεσταλμένου με τον πρόεδρο Πούτιν.

Επίσης, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι «όταν θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει περαιτέρω το αντικείμενο αυτών των συνομιλιών.

Putin is ready to meet with Zelensky after preparatory work is done at the expert level — Kremlin spokesman Peskov. pic.twitter.com/zXelef2P1L