Το λογότυπο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ θυμίζει του ΟΗΕ στο χρυσό – Πούτιν και Νετανιάχου δεν θα μπορέσουν να πάνε ποτέ σε συνεδρίαση

Το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» που παρουσίασε χθες (22.01.2026) στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ προορίζεται – σύμφωνα με τον ίδιο – να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Ωστόσο, πριν καν προλάβει να ξεκινήσει τη δράση του, έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, όχι για τον ρόλο του, αλλά για το λογότυπό του, το οποίο πολλοί θεωρούν ότι μοιάζει υπερβολικά με εκείνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ωστόσο υπάρχει και κάτι ακόμα.

Δύο από τους ηγέτες που θα συμμετέχουν στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ – με το λογότυπο τύπου ΟΗΕ – δεν θα μπορούσαν ποτέ να παρευρεθούν σε συνεδριάσεις του σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς καταζητούνται με διεθνή εντάλματα για εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Και μπορεί το λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ να θυμίζει έντονα το έμβλημα του ΟΗΕ, όμως οι πιο παρατηρητικοί εντόπισαν μία καθοριστική διαφορά.

Όπως και στο έμβλημα του ΟΗΕ, το λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήυνης απεικονίζει μια υδρόγειο στο κέντρο, πλαισιωμένη από κλαδιά ελιάς. Στην εκδοχή του Τραμπ, όμως, το σχέδιο είναι επιχρυσωμένο, ενώ η υδρόγειος έχει «συρρικνωθεί», καθώς απεικονίζει μόνο τη Βόρεια Αμερική.

Αντίθετα, το έμβλημα του ΟΗΕ έχει κεντράρει στον Βόρειο Πόλο, ώστε να παρουσιάζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Το χρώμα, επίσης, είναι διαφορετικό: το ουδέτερο μπλε του ΟΗΕ έρχεται σε αντίθεση με το χρυσό του Συμβουλίου της Ειρήνης, μια αισθητική που συνάδει με το προσωπικό στυλ του Τραμπ που λατρεύει το χρυσό.

Πέρυσι ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε αυτό που ονόμασε «πινελιές Τραμπ» στο Οβάλ Γραφείο, εγκαθιστώντας χρυσά διακοσμητικά στην οροφή, στο τζάκι, καθώς και χρυσά τρόπαια και βάζα, ακόμη και χρυσά σουβέρ για ποτά που φέρουν το όνομά του.

Δεκάδες χρήστες του διαδικτύου κατέκλυσαν τα social media με ειρωνικά σχόλια για το λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήνης.

«Το λογότυπο του “Συμβουλίου Ειρήνης” του Τραμπ είναι ουσιαστικά το λογότυπο του ΟΗΕ, απλώς βουτηγμένο στο χρυσό και επεξεργασμένο έτσι ώστε ο κόσμος να περιλαμβάνει μόνο την Αμερική», σχολίασε ένας χρήστης.

«Το λογότυπο του “Συμβουλίου Ειρήνης” του Τραμπ, που ο ίδιος φαντάζεται ότι θα αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, απεικονίζει ανεξήγητα μόνο την Αμερική», έγραψε ένας άλλος κι ένας τρίτος επισήμανε: «Το λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήνης περιλαμβάνει ακριβώς τα σύνορα της βορειοαμερικανικής τεχνοκρατικής επικράτειας».

Ποιοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Μαζί με τον Τραμπ στη σκηνή του Νταβός βρέθηκαν αντιπροσωπείες ή επικεφαλής των 18 ακόλουθων κρατών:

Τουρκία (εκπροσωπείται από τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν)

Μπαχρέιν

Μαρόκο

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ιορδανία

Κόσοβο

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

ΗΑΕ

Ουζμπεκιστάν

Μογγολία

Από την Ευρωπαϊκή Ενωση, συνεπώς, συμμετέχουν μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Μετά την ομιλία Τραμπ, ακολούθησαν οι υπογραφές.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική ημέρα, ενώ υποστήριξε ότι όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το συμβούλιο θα συνεργαστεί με «πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ».

Πούτιν και Νετανιάχου

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να καταβάλει το τέλος ένταξης του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ που ζήτησε ο Τραμπ – αλλά μόνο από κεφάλαια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την, Τετάρτη (21.01.2026) ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προτάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι πριν λίγες ημέρες είχε επικρίνει τη σύνθεση του εν λόγω συμβουλίου.