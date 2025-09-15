Το Νεπάλ «βυθίζεται στο πένθος» – «Καταρρέουν» οι οικογένειες των θυμάτων από τις φονικές διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν τον κόσμο

Εικόνες σπαραγμού και απελπισίας, θρήνου και πένθους, αυτή είναι η ζωή των οικογενειών στο Νεπάλ που έχασαν τα παιδιά τους και τους αγαπημένους τους ανθρώπους στις διαδηλώσεις που έγιναν για τον αποκλεισμό των social media στη χώρα αλλά και για τη διαφθορά που επικρατεί.

Το βίαιο κύμα ταραχών που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεπάλ με την αστυνομία να ανοίγει πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 70 ατόμων, με τους κοντινούς τους ανθρώπους να μιλάνε για την φρίκη που ζήσανε, καθώς μαζί με την ζωή των παιδιών τους τελείωσε και η δική τους, δεν έχουν πια λόγο να υπάρχουν, όπως λένε και οι ίδιοι.

Οι οικογένειες των θυμάτων καταρρέουν έξω από το νεκροτομείο

Ένας πατέρας θέλει να μάθει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το θάνατο του γιου, ο οποίος ήταν μεταξύ των δεκάδων θυμάτων των βίαιων διαδηλώσεων. «Όλοι έλεγαν ότι ήταν πλαστικές σφαίρες, πλαστικές σφαίρες. Δεν ήταν πλαστικές σφαίρες. Αν δείτε το γιο μου, το κεφάλι του ήταν σπασμένο, έχει μια τρύπα», είπε.

Ένας 45χρονος μπαμπάς καθόταν με τις ώρες έξω από τις πύλες του νεκροτομείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τριμπουβάν στην πρωτεύουσα. Είχε ήδη μπει μέσα για να αναγνωρίσει το πτώμα του 21χρονου Σούλοφ και δεν μπορεί να φύγει. «Θέλω να ρωτήσω αυτή τη χώρα», λέει, προσπαθώντας να σταματήσει τα δάκρυά του, «αν μπορούν να πυροβολήσουν, αν μπορούν να σκοτώσουν τον γιο μου, τότε εγώ και η μητέρα του θα εναντιωθούμε επίσης. Για ποιον θα ζήσουμε τώρα; Θέλουμε και εμείς να πεθάνουμε».

Άλλες οικογένειες περίμεναν επίσης να αναγνωρίσουν τους νεαρούς αγαπημένους τους, των οποίων η ζωή έληξε πρόωρα: ο ένας ονειρευόταν να γίνει δικαστής, ένας άλλος ήταν φοιτητής και δούλευε σε ξενοδοχείο στο Κατμαντού, ένας τρίτος μάθαινε γαλλικά.

Και αυτοί ήταν μεταξύ των περισσότερων από 70 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες ανέτρεψαν την κυβέρνηση της χώρας των Ιμαλαΐων. Περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών των ταραχών.

Υπάρχουν πολλές οικογένειες, που περιμένουν έξω από το νεκροτομείο για να ακούσουν τα ονόματά τους, ώστε να αναγνωρίσουν τα πτώματα.

Ένας άνδρας, περιμένει το πτώμα του 22χρονου ανιψιού του, ο οποίος πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος, και ο θείος του έμαθε για το θάνατό του αφού είδε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θλίψη του έχει πλέον μετατραπεί σε οργή και απαιτεί κάποια μορφή λογοδοσίας από την κυβέρνηση. «Θέλουμε δικαιοσύνη», λέει.

Εικόνες «πολέμου» στα νοσοκομεία

«Ποτέ δεν είχαμε αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή», λέει η υπεύθυνη ενημέρωσης στο Civil Service Hospital στο Κατμαντού. Η ίδια είπε ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων περιθάλψανε περισσότερους από 450 ασθενείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Το νοσοκομείο μας λειτουργεί εδώ και 17 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του σεισμού καταφέραμε να περιθάλψουμε τους ασθενείς. Η κατάσταση (αυτή) ήταν χειρότερη».

Την πρώτη νύχτα των διαδηλώσεων, ένας γιατρός νοσοκομείου είπε ότι από τους 173 ασθενείς που η ομάδα του περιέθαλψε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, πέντε έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ίδιος είπε ότι εξεπλάγη όταν είδε ασθενείς με «σκληρά τραύματα από τουφέκι» εκτός από τα τραύματα από πλαστικές σφαίρες.

«Είδαμε καθαρά (δύο τύπους σφαιρών), τις μακριές, που εκτοξεύονται από καραμπίνες, και τις μικρές με την αιχμηρή άκρη, που εκτοξεύονται από τουφέκια», είπε ο γιατρός. Είπε ότι πολλοί από τους ασθενείς που έφτασαν αργότερα την ίδια μέρα είχαν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Οι μέρες που κατέστρεψαν τα πάντα

Υπενθυμίζεται ότι οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα, όταν χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών που αυτοαποκαλούνται «Γενιά Ζ» να συγκεντρωθούν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού, λόγω της απόφασης να απαγορευτούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το X και το YouTube, αλλά και λόγω της γενικότερης δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση.

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι η αστυνομία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει βία, συμπεριλαμβανομένων υδροβόλων, γκλομπ και πλαστικών σφαιρών.

Μέχρι την Τρίτη, βίαιες ομάδες πολιτών έβαζαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια στην πρωτεύουσα Κατμαντού ενώ το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, παρόλο που ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι είχε ήδη παραιτηθεί.

Πλήθη έβαλαν επίσης φωτιά στα σπίτια πολιτικών, καθώς η οργή εναντίον της άρχουσας τάξης έφτασε στο αποκορύφωμά της.

Πολλοί από τους νεαρούς σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ενώ η αστυνομία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους. Άλλοι όμως κάηκαν σε πυρκαγιές ή πέθαναν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται καθώς οι αρχές καθαρίζουν τα συντρίμμια.

Σε απάντηση στις κατηγορίες, η αστυνομία του Νεπάλ δήλωσε ότι θα διερευνήσει τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των δύο ημερών βίαιων διαδηλώσεων αφού ακόμα δεν είναι σαφές ποιος έδωσε την εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίξουν πυρ.