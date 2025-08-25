Το παράσιτο «screwworm» μόλυνε γυναίκα στο Μέριλαντ – Τρέφεται με ζωντανό ιστό

Μεγάλη είναι η ανησυχία στις ΗΠΑ μετά το κρούσμα μιας νόσου από ένα παράσιτο που τρέφεται με ζωντανούς ιστούς.

Το συγκεκριμένο παράσιτο ανιχνεύθηκε στο Μέριλαντ, σε μία γυναίκα η οποία ταξίδεψε στις ΗΠΑ από την Γουατεμάλα.

Είναι το πρώτο περιστατικό εφέτος στις ΗΠΑ, αλλά έχει θορυβήσει τους ειδικούς καθώς έχει ξεσπάσει επιδημία στην Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό που κινείται προς βορράν.

Το παράσιτο είναι η μύγα του Νέου Κόσμου (screwworm). Προσελκύεται από τις ανοικτές πληγές, όπου η θηλυκή εναποθέτει τα αυγά της. Άλλα σημεία μόλυνσης είναι κοντά στον ομφαλό ή στα τσιμπήματα εντόμων.

Οταν τα αυγά εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες αρχίζουν να τρώνε τους ζωντανούς ιστούς του ανθρώπου ή του ζώου που έχουν μολύνει. Εάν δεν γίνει εγκαίρως θεραπεία, ο ξενιστής χάνει τη ζωή του εντός εβδομάδων.

Η θεραπεία είναι επίπονη. Πρέπει να αφαιρεθούν μία-μία όλες οι προνύμφες και να απολυμανθεί η μολυσμένη πληγή. Αν όμως η θεραπεία αρχίσει νωρίς, το ζώο ή ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί.

Το παράσιτο τυπικά ζει στη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική. Μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης διατρέχουν όσοι ταξιδεύουν σε αυτές τις περιοχές. Κινδυνεύουν επίσης όσοι κοιμούνται σε υπαίθριους χώρους και έχουν ανοικτή πληγή.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν επίσης οι εργαζόμενοι στην κτηνοτροφία, καθώς τα βοοειδή μολύνονται συχνά από τη μύγα.

Ανησυχία για τα βοοειδή

Η μόλυνση της γυναίκας επιβεβαιώθηκε στις 20 Αυγούστου. Υποβλήθηκε αμέσως σε θεραπεία, ενώ εφαρμόστηκαν γρήγορα μέτρα πρόληψης στο Μέριλαντ.

Η μεγάλη ανησυχία είναι μη τυχόν εξαπλωθεί η επιδημία του Μεξικού στα βοοειδή των ΗΠΑ. Ένα κρούσμα θα ήταν αρκετό για να επηρεάσει τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, που ήδη βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω περιορισμένων αποθεμάτων, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Στην πραγματικότητα, τα βοοειδή που διαθέτουν πλέον οι ΗΠΑ είναι τα λιγότερα των τελευταίων επτά δεκαετιών.

Η τελευταία φορά που το παράσιτο είχε προκαλέσει μεγάλη επιδημία στις ΗΠΑ ήταν πριν από 50 χρόνια. Ο κίνδυνος επανάληψης της ιστορίας είναι αυξημένος, διότι οι πληθυσμοί της μύγας του Νέου Κόσμου έχουν αυξηθεί σημαντικά στην Κεντρική Αμερική, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Στειρώνουν τις αρσενικές μύγες

Αυτός είναι και ο λόγος που η αμερικανίδα υπουργός Γεωργίας Brooke Rollins ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι θα επαναλειτουργήσει ένα εργοστάσιο στείρωσης μυγών στο Τέξας.

Κατά την προηγούμενη επιδημία, στο εργοστάσιο αυτό στειρώνονταν αρσενικές μύγες και ύστερα απελευθερώνονταν στη φύση. Με αυτό τον τρόπο μειώθηκαν οι πληθυσμοί που δημιουργούσε το παράσιτο. Ωστόσο το εργοστάσιο θα χρειασθεί 2-3 χρόνια για να λειτουργήσει.

Ανάλογες προσπάθειες έχει αρχίσει και το Μεξικό. Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι άρχισε στο νότο της χώρας η κατασκευή ενός εργοστασίου στείρωσης μυγών, αξίας 51 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μοναδικό εργοστάσιο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πόλη του Παναμά. Παράγει το πολύ 100 εκατομμύρια στείρες αρσενικές μύγες την εβδομάδα. Οι ΗΠΑ όμως εκτιμούν ότι πρέπει να απελευθερώνονται στη φύση 500 εκατομμύρια την εβδομάδα για να ωθηθεί το παράσιτο πίσω στα τροπικά δάση ανάμεσα στον Παναμά και την Κολομβία.

Οι παρασιτικές μύγες άρχισαν την πορεία τους προς βορράν το 2023. Είναι ενδημικές σε χώρες της Νότιας Αμερικής, την Κούβα, την Αϊτή και την Δομινικανή Δημοκρατία. Το Μεξικό ανέφερε τον Ιούλιο νέο κρούσμα στα βοοειδή του στην Βερακρούς . Αμέσως το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) απαγόρευσε τη διακίνηση βοοειδών με την περιοχή.

Ανάλογες απαγορεύσεις είχαν επιβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο και τον Μάιο. Οι ΗΠΑ τυπικά εισάγουν ετησίως πάνω από 1 εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό για να τονώσουν την παραγωγή βόειου κρέατος. Οι ελλείψεις τους αυτή τη στιγμή είναι μεγάλες.

Πηγή iatropedia.gr