Το τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική έκρυβε την θέση του για εβδομάδες – Αποκαλυπτική έρευνα του AFP

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας την Τετάρτη (10.12.2025) που είχε ως στόχο την κατάσχεση του τάνκερ με την ονομασία «Skipper».

Με τις εντάσεις ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ να κλιμακώνονται λόγω της «κόντρας» Τραμπ και Μαδούρο για την δράση των καρτέλ ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα, η κατάσχεση του τάνκερ ήταν η σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι για τους επικριτές του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, αποκαλυπτική έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βασίζεται σε δεδομένα ναυσιπλοΐας, δορυφορικές φωτογραφίες και πληροφορίες του εξειδικευμένου ιστότοπου TankerTrackers, φέρνει στο φως τις ύποπτες κινήσεις του «Skipper» καθώς φαίνεται ότι απέκρυπτε τη θέση του επί πολλές εβδομάδες τον Νοέμβριο.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Το πλοίο έπλεε σήμερα το μεσημέρι (στις 12.00 ώρα Ελλάδας) στην Καραϊβική, περίπου 60 χιλιόμετρα ανοιχτά του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με το Bloomberg και δεδομένα του ιστότοπου VesselFinders. Από το βράδυ της Τετάρτης ακολουθεί πορεία προς τα βόρεια.

Η ύποπτη πορεία του «Skipper

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «διεθνή πειρατεία».

Προηγουμένως και επί έναν μήνα, αρχής γενομένης από τις 7 Νοεμβρίου 2025, το Skipper εμφανιζόταν ακινητοποιημένο στα ανοιχτά της Γουϊάνας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιστότοπο TranerTrackers.com, στα μέσα Νοεμβρίου πιθανότατα βρισκόταν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από αυτή τη θέση: στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό «Χοσέ» της Βενεζουέλας, που απέχει 240 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας.

Το τάνκερ «Skipper» στις 18 Νοεμβρίου 2025 / PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS

Ένα τάνκερ με παρόμοια χαρακτηριστικά διακρίνεται στο ίδιο σημείο σε δορυφορικές φωτογραφίες της 18ης Νοεμβρίου 2025, που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τη Δευτέρα (08.12.2025) μέχρι την Τετάρτη (10.12.2025) το πλοίο δεν εξέπεμψε κανένα σήμα, ενώ έδωσε στίγμα της θέσης του λίγες ώρες πριν από την κατάσχεσή του από τους Αμερικανούς.

Τον Σεπτέμβριο, το Skipper βρισκόταν στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ, στα ανοιχτά του Ιράν, με βάση στοιχεία του Bloomberg που επιβεβαιώνονται από δορυφορικές φωτογραφίες τις οποίες μελέτησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ρεσάλτο στο τάνκερ «Skipper» / U.S. Attorney General / Handout via REUTERS

Στη συνέχεια μπήκε για μικρό χρονικό διάστημα στα χωρικά ύδατα του Ομάν και στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε τον διάπλου του Ατλαντικού προς την Καραϊβική, περνώντας από το Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, στα ανοιχτά της Νότιας Αφρικής.

Ο ρόλος του τάνκερ και η σχέση της Κούβας

Το Skipper μήκους 333 μέτρων, υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2022, λόγω των φερόμενων δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

U.S. Attorney General / Handout via REUTERS

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, το τάνκερ που κατασχέθηκε κατευθυνόταν στην Κούβα για να παραδώσει πετρέλαιο. Η Κούβα καταδίκασε την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας «την πλήρη στήριξή της» στη Βενεζουέλα.

Η «επίθεση εναντίον του βενεζουελάνικου δεξαμενόπλοιου από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ» είναι «μια πράξη πειρατείας που αποτελεί κλιμάκωση της επιθετικότητας των γιάνκηδων εναντίον της Μπολιβαριανής Επανάστασης», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Κουβανός πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.