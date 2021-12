Όξινη βροχή ενδέχεται να πέσει στα νησιά Τόνγκα, καθώς στο σημείο έχει σχηματιστεί τοξικό νέφος μετά την έκρηξη ηφαιστείου. Μάλιστα, η βροχή απειλεί να δηλητηριάσει το πόσιμο νερό και να προκαλέσει βλάβες στο δέρμα και στα μάτια των κατοίκων, προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το απομονωμένο ηφαίστειο Χάνγκα Τόνγκα Χάνγκα Χααπέι εισήλθε σε φάση έκρηξης τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στήλη τέφρας που φθάνει σε ύψος 18 χιλιομέτρων, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία των Τόνγκα (TGS).

Το φαινόμενο δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό, όμως η TGS προειδοποίησε την Τρίτη πως η τέφρα και τα αέρια από το ηφαίστειο ενδέχεται να προκαλέσουν όξινη βροχή καθώς αναμιγνύονται με το νερό στην ατμόσφαιρα.

Συμβούλευσε τους κατοίκους να μην μαζεύουν νερό της βροχής μέχρι νεοτέρας.

«Τα συμπτώματα της έκθεσης σε όξινη βροχή είναι ο κνησμός, ο ερεθισμός του δέρματος και η θολή όραση χωρίς δυνατότητα να διακρίνονται τα χρώματα σε περίπτωση έκθεσης των ματιών», διευκρίνισε.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ακατοίκητο νησί, περίπου 65 χιλιόμετρα βόρεια από τη Νουκουαλόφα, την πρωτεύουσα των Τόνγκα.

Εισήλθε σε φάση έκρηξης για τελευταία φορά το 2015, όταν είχε δημιουργηθεί νέο νησί γύρω από την καλντέρα (τον κρατήρα) του.

High resolution satellite image of the #HungaTongaHungaHaapai eruption captured by @Maxar satellite earlier today. It looks like the eruption is in the same spot as the 2014/2015 event. pic.twitter.com/SkwU50GXrA