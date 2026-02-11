Τουρκία: Άγριο ξύλο μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης

Κόσμος

Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή στην Τουρκία, όταν οι βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια.

Όλο το σκηνικό, συνέβη μέσα στη Βουλή της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αρκετοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Μαχμούτ Τανάλ και ο Οσμάν Γκιοκτσέκ, πιάστηκαν στα χέρια στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο καβγάς σημειώθηκε λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ.

 

 

Όπως φαίνεται και στα βίντεο οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν μπουνιές ενώ κάποιοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Στη συμπλοκή που ξέσπασε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση τραυματίστηκαν ορισμένοι βουλευτές που όπως φαίνεται σε εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Μαχμούτ Τανάλ, αιμορραγεί από τη μύτη.

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όταν ο Γκιουρλέκ πλησίασε το βήμα για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης, μια ομάδα του CHP προχώρησε προς το βήμα. Ακολούθησε συμπλοκή. Η συνεδρίαση διακόπηκε για 15 λεπτά.

Το αδιανόητο συμβάν που δεν είναι το πρώτο στην Τουρκία, συνέβη ενώ ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόταν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε το βράδυ της Τρίτης 10.02.2026 ανασχηματισμό και διόρισε τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, που είχε ασκήσει τη δίωξη κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία.

