Τουρκία: Αναφορές ότι συνελήφθησαν 16 Γερμανοί δημοσιογράφοι και ακτιβιστές υπέρ των Κούρδων

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε το γερμανικό κόμμα Die Linke «Η Αριστερά» σύμφωνα με την οποία Γερμανοί δημοσιογράφοι αλλά και ακτιβιστές έχουν συλληφθεί στην Τουρκία.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε στο μεταξύ γνωστό ότι έχει ενημερωθεί για «πιθανές συλλήψεις» χωρίς να διευκρινίζει αν είναι δημοσιογράφοι ή ακτιβιστές τα άτομα υπό κράτηση, ενώ προσπαθεί να διευκρινίσει την κατάσταση με τις αρμόδιες αρχές στην Τουρκία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Αριστεράς, πρόκειται για 16 άτομα που συμμετείχαν σε αποστολή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία είχε επισκεφθεί κουρδικές περιοχές στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος τους ήταν να παρακολουθήσουν τις διαμαρτυρίες κατά της κλιμακούμενης βίας στην Συρία, να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη βόρεια και ανατολική Συρία και να καταγράψουν πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται εκπρόσωποι της νεολαίας της Αριστεράς και ένα στέλεχος του κόμματος από την Κάτω Σαξονία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα και το Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη «εργάζονται προκειμένου να διευκρινίσουν την κατάσταση το συντομότερο δυνατό» και να διαπιστώσουν εάν και πόσοι Γερμανοί εμπλέκονται. Από την τουρκική πλευρά δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις.