Τουρκία: Ανέπτυξε πυραυλικό σύστημα αεράμυνας του «Ατσάλινου Θόλου» στα Κατεχόμενα – Αναχαιτίζει drones έως και αεροσκάφη

Για ακόμα μια φορά η Τουρκία δείχνει ότι δεν υποχωρεί από την προκλητική της συμπεριφορά και αναπτύσσει νέες στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμούς στα Κατεχόμενα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το «στρατιωτικό αποτύπωμα» στην περιοχή.

Αυτή την φορά, η Τουρκία φαίνεται πως έκανε το αποφασιστικό βήμα για να ενσωματώσει τα Κατεχόμενα στον λεγόμενο «Ατσάλινο Θόλο», γνωστό και «Steel Dome», μια πολυεπίπεδη αντιπυραυλική – αντιαεροπορική «ομπρέλα» προστασίας όχι μόνο της τουρκικής επικράτειας αλλά και του ψευδοκράτους.

Μάλιστα, η Άγκυρα υλοποίησε αυτό το σχέδιο αναπτύσσοντας στα κατεχόμενα πυραυλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Σημερινή» αναφέρει ότι, μετά την προηγούμενη ανάπτυξη του αντιαεροπορικών πυροβόλων 35 χιλιοστών τύπου Korkut, τα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας Hisar είναι πλέον λειτουργικά στην περιοχή, με το αρχηγείο τους να βρίσκεται στην κατεχόμενη Κερύνεια.

Τα συστήματα φέρονται να συνδέονται μέσω του συστήματος διοίκησης και ελέγχου Hakim-100, το οποίο περιγράφεται ως ο «κεντρικός εγκέφαλος» της αρχιτεκτονικής αεράμυνας της Τουρκίας.

«Συνδέει ραντάρ, αισθητήρες και μέσα αεράμυνας σε ένα ενοποιημένο δίκτυο, δημιουργώντας εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ταξινομώντας απειλές και εκδίδοντας εντολές εμπλοκής σε κατάλληλα οπλικά συστήματα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το ραντάρ του HISAR φέρεται να καλύπτει μια ακτίνα 120 χιλιομέτρων με δυνατότητα αυτόνομης δράσης, ενώ η εμβέλεια των πυραύλων του ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο, από 15 έως 25 έως 40 χιλιόμετρα, με υψηλή ακρίβεια στόχου και αντοχή σε ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Μπορεί να αναχαιτίσει UAV οποιουδήποτε τύπου, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυραύλους στην τελική τους φάση.

Σύμφωνα με το κυπριακό δημοσίευμα, το τουρκικό πυραυλικό σύστημα αεράμυνας τύπου HISAR μπορεί να προστατεύει στρατιωτικές βάσεις, ραντάρ, λιμάνια, αεροδρόμια και τμήματα ΑΟΖ που διεκδικεί το ψευδοκράτος.

Επιπλέον, στο δίκτυο φέρεται να είναι ενσωματωμένα και τα τουρκικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου τύπου Vural και PUHU 3-LT. Υπενθυμίζεται ότι, από την μεριά της η Κύπρος έχει αναπτύξει τα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας τύπου Barak MX που έχει προμηθευτεί από το Ισραήλ.

Πηγή: OnAlert.gr