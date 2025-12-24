Τουρκία: Εξέπεμψε SOS το αεροσκάφος με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Λιβύης πριν τη συντριβή

Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδεται η σοκαριστική συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία που μετέφερε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ.

Ο πιλότος λίγο αφού απογείωσε το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Τουρκία, το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025), εξέπεμψε SOS ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για την ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας αναγκαστική προσγείωση. Αν και δόθηκε η άδεια και ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την προσγείωση, το τζετ εξαφανίστηκε από τις οθόνες ραντάρ ενώ χάθηκε και η επικοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επόμενο στοιχείο που είχαν οι αρχές ήταν μία ξαφνική λάμψη στον ουρανό η οποία συνδέεται με την συντριβή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγός, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Η υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή της Λιβύης επέστρεφε στην Τρίπολη μετά από ταξίδι στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ.

mengonfirmasi tewasnya Kepala Staf Militer Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad dan 4 orang lain setelah jet Falcon 50 hilang kontak usai lepas landas dari Bandara Esenboğa, Ankara.



Gendarmerie Turki menemukan puing di Haymana. Rekaman insiden… pic.twitter.com/axrkWh2IRc — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) December 24, 2025

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους βρέθηκαν στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

br>

The Chief of Staff of Libya, Lieutenant General Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, died when his plane crashed near the capital Ankara. Officials have confirmed this.



This incident occurred two days after Pakistan’s Army Chief Asim



1/2 pic.twitter.com/6w47nYcnia — Terror Alerts (@Terroralerts007) December 24, 2025

Μετά την συντριβή, στο έδαφος προκλήθηκε φωτιά.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 20.10 τοπική ώρα (19.10 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης και η επαφή με αυτό χάθηκε στις 20.52.