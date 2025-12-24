Κόσμος

Τουρκία: Εξέπεμψε SOS το αεροσκάφος με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Λιβύης πριν τη συντριβή

Αφού ζήτησαν αναγκαστική προσγείωση, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ - Ποιοι άλλοι σκοτώθηκαν στην συντριβή
Ασθενοφόρο
AP Photo/Efekan Akyuz

Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδεται η σοκαριστική συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία που μετέφερε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ.

Ο πιλότος λίγο αφού απογείωσε το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Τουρκία, το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025), εξέπεμψε SOS ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για την ηλεκτρική βλάβη και ζητώντας αναγκαστική προσγείωση. Αν και δόθηκε η άδεια και ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την προσγείωση, το τζετ εξαφανίστηκε από τις οθόνες ραντάρ ενώ χάθηκε και η επικοινωνία.

Το επόμενο στοιχείο που είχαν οι αρχές ήταν μία ξαφνική λάμψη στον ουρανό η οποία συνδέεται με την συντριβή.

Ασθενοφόρο
REUTERS/Cagla Gurdogan

Ως αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγός, Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

O Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ
O Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ Χαντάντ / Libyan Army via Facebook/Handout via REUTERS

Η υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή της Λιβύης επέστρεφε στην Τρίπολη μετά από ταξίδι στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Διασώστες
REUTERS/Cagla Gurdogan

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους βρέθηκαν στην περιοχή της Χαϊμάνα, νότια της Άγκυρας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Μετά την συντριβή, στο έδαφος προκλήθηκε φωτιά.

Το τζετ είχε απογειωθεί στις 20.10 τοπική ώρα (19.10 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης και η επαφή με αυτό χάθηκε στις 20.52.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
