Τουρκία: Fake news η αναχαίτιση του πυραύλου στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ

Λογαριασμοί στα social media φέρεται πως μετέδωσαν τις πληροφορίες οι οποίες αναδημοσιεύτηκαν από γνωστά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας
Πύραυλος
Φωτογραφία αρχείου Reuters

Fake news -από τα πολλά που δημοσιεύονται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή- αποδείχθηκαν οι σειρήνες στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία οι οποίες υποτίθεται ήχησαν τα ξημερώματα (13.03.2026).

Έμπιστα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας (όπως το Anadolu) μετέδωσαν νωρίς το πρωί πως κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπαγαν για τουλάχιστον 5 λεπτά οι σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ ενώ σταμάτησαν μόνο όταν εξουδετερώθηκε η απειλή.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως η αεροάμυνα της χώρας λειτούργησε άψογα και αναχαίτισε πύραυλο που προερχόταν από άγνωστη κατεύθυνση.

Την είδηση σχετικά με τα fake news έκανε γνωστή ανταποκρίτρια του Cyprus Times στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος μετέδωσε αρχικά τις πληροφορίες αν και όλα φαίνονται πως ξεκίνησαν από διάφορους λογαριασμούς στα social media.

Χρήστες ανέβασαν μάλιστα βίντεο στα οποία είτε ακούγονταν οι σειρήνες, είτε φαινόταν ο πύραυλος στον ουρανό.

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν:

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει στείλει ήδη πυραύλους Patriot στη Μαλάτια, προσπαθώντας να ενισχύσει την ασφάλεια της περιοχής.

Το Ιράν υποστηρίζει πως δεν θέλει να μπλέξει στον πόλεμο της γείτονες χώρες αν και έχει ξεκαθαρίσει πως οι στρατιωτικές βάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής αποτελούν στόχο.

