Κόσμος

Τουρκία: Η ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη για τα F-35 – «Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή»

«Η θετική σχέση που έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας»
Αμερικανικό F-35
Αμερικανικό μαχητικό F-35 / REUTERS/Amr Alfiky

Την αισιοδοξία του ότι τους επόμενους μήνες μπορεί να υπάρξει μια αρκετά σοβαρή εξέλιξη που «θα ανοίξει τον δρόμο» στην Άγκυρα να επιστρέψει στο πρόγραμμα ανάπτυξης των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, με ανάρτησή του σήμερα Τετάρτη (10.12.25).

Ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαρκείς συζητήσεις με την Τουρκία σχετικά με την επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, τονίζοντας ότι βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας CAATSA, η Άγκυρα πρέπει είτε να θέσει εκτός λειτουργίας τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα αεράμυνας τύπου S-400 είτε να μην τα έχει πλέον στην κατοχή της, αν θέλει να αποκτήσει τα stealth μαχητικά αεροσκάφη.

Στο σημείο αυτό, ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε ότι η «θετική σχέση» που έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δημιουργήσει ένα κλίμα και μια ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον, η οποία οδήγησε στις πιο γόνιμες και παραγωγικές συνομιλίες που έχουν πραγματοποιήσει οι δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως τους επόμενους μήνες θα βρεθεί η «χρυσή τομή» που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία παρέλαβε και έθεσε σε επιχειρησιακή λειτουργία τους ρωσικούς S-400 το 2019, στο πλαίσιο προγράμματος προμήθειας αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των ΗΠΑ, που με τη σειρά τους όχι μόνο επέβαλαν κυρώσεις στην Τουρκία -χώρα σύμμαχο εντός NATO- αλλά και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35.

Οι Αμερικανοί μέχρι και σήμερα υποστηρίζουν ότι τα ραντάρ και τα λογισμικά αποστολής των S-400 θα μπορούσαν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των F-35 κάτι που θα δημιουργούσε ένα τεράστιο «κενό ασφαλείας» που θα εκμεταλλευόταν η Ρωσία εις βάρος όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και όλων των συμμαχικών χωρών που είτε διαθέτουν είτε πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον (όπως η Ελλάδα) τα stealth μαχητικά αεροσκάφη. 

Πηγή: onalert.gr

Κόσμος
