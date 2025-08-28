Κόσμος

Τουρκία και Αίγυπτος υπέγραψαν συμφωνία για την κοινή παραγωγή τουρκικών drones

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η συμφωνία καλύπτει την κοινή παραγωγή των UAV τύπου BAHA, BULUT και BOZBEY της Havelsan
DRONES
REUTERS/Eva Korinkova

Η εταιρεία Havelsan από την Τουρκία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με έναν βιομηχανικό οργανισμό από την Αίγυπτο για την κοινή παραγωγή drones.

«Υπογράψαμε μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τον Αραβικό Οργανισμό Βιομηχανοποίησης (AOI), έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς θεσμούς της Αιγύπτου, για την κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», ανέφερε η εταιρεία Havelsan από την Τουρκία σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

«Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα πραγματοποιείται συναρμολόγηση και κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η συμφωνία καλύπτει την κοινή παραγωγή των UAV τύπου BAHA, BULUT και BOZBEY της Havelsan.

«Η συμφωνία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών της Αιγύπτου και της αφρικανικής αγοράς, παρέχοντας οικονομικά αποδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στην περιοχή», υποστηρίζει η τουρκική εταιρεία.

«Αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει την τοπική παραγωγική ικανότητα, φέρνοντας παράλληλα τεχνολογίες αυτόνομων UAV στην περιοχή, επιτρέποντάς μας να κάνουμε μια ισχυρή είσοδο στην αφρικανική αγορά», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Havelsan, Mehmet Akif Nacar.

Πηγή: Onalert

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
