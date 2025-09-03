Κόσμος

Τουρκία: Καρέ καρέ η στιγμή που υπερπολυτελές γιοτ βυθίζεται μετά την καθέλκυσή του – Δείτε το βίντεο

Ο ιδιοκτήτης και οι επιβαίνοντας κολύμπησαν μέχρι την ακτή για να σωθούν - Viral στα social media το περιστατικό
Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία
Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του στην Τουρκία

Πανικός επικράτησε στην Τουρκία όταν ένα ολοκαίνουργιο γιοτ αξίας 700.000 λιρών ανετράπη και βυθίστηκε, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη του να κολυμπήσει μέχρι την ακτή. Καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (02.09.2025), περίπου 200 μέτρα από την ακτή, στην περιοχή Ερέγλι της Ζονγκουλντάκ στη βόρεια Τουρκία.

Βίντεο δείχνει το γιοτ να γέρνει επικίνδυνα στο πλάι και να βυθίζεται στα νερά, ενώ οι επιβαίνοντες πηδούν στη θάλασσα μέσα στον πανικό για να σωθούν.

Στιγμιότυπα καταγράφουν έναν άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού, να στέκεται στο πλάι του σκάφους καθώς εκείνο βυθίζεται, πριν αναγκαστεί να πηδήξει στο νερό και να κολυμπήσει βιαστικά προς την ακτή. Δεν υπήρξε τραυματισμός.

Το σκάφος, με το όνομα Dolce Vento, είχε μήκος μεταξύ 24 και 30 μέτρων και είχε κατασκευαστεί μέσα σε περίπου πέντε μήνες στα ναυπηγεία Med Yilmaz, προτού παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του στην Κωνσταντινούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ακτοφυλακής που δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας γύρω από το ναυάγιο.

Το επεισόδιο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως μια επένδυση εκατομμυρίων χάθηκε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν λάθη κατά την κατασκευή ή την καθέλκυση.

Το γεγονός αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ποιότητας κατασκευής πολυτελών σκαφών, σε μια περίοδο που η Τουρκία επενδύει σημαντικά στην εγχώρια ναυπηγική της βιομηχανία.

