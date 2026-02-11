Τουρκία: Μίνι ανασχηματισμός μέσα στη νύχτα – Ο Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Σε «μίνι» ανασχηματισμό, προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας (11.02.2026) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την θέση του υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας ανέλαβε ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ o oποίος είχε πρωτοστατήσει στις διώξεις κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σχετικά με το «τιμόνι» του υπουργείου Εσωτερικών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το παραχώρησε στον Μουσταφά Τσιφτσί, κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ.

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να λάβει μέρος και στην σημερινή κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο με ανάρτησή του στο Χ για την μεγάλη υποστήριξη που είχε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Με την έγκριση και την εκτίμηση του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραδίδω τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Εσωτερικών, τα οποία ανέλαβα στις 4 Ιουνίου 2023, στον αξιότιμο αδελφό μου, Μουσταφά Τσιφτσί. Τον συγχαίρω και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα του θέση. Είθε ο Θεός να τον ευλογεί. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρό μας για τη μεγάλη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός. Ευχαριστώ από καρδιάς κάθε μέλος της οικογένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εργάζεται ακούραστα για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας. Είθε ο Θεός να σας προστατεύει».

Από την άλλη, ο απερχόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε πως πάντα θα στέκεται στο πλευρό του προέδρου της Τουρκίας.

«Το να είμαστε στο πλευρό του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και να αφιερωνόμαστε στον σκοπό μας ήταν πάντα πηγή υπερηφάνειας για εμάς. Στο ευλογημένο ταξίδι μας που ξεκίνησε το 2001, αφού υπηρέτησα ως ιδρυτικός πρόεδρος της περιφέρειας του Κόμματος ΑΚ, μέλος του Κοινοβουλίου, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του TBMM και αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος ΑΚ, ο διορισμός μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρό μας στις 4 Ιουνίου 2023, αύξησε ακόμη περισσότερο την ευθύνη μας να υπηρετούμε το έθνος και το κράτος μας.

Κατά τη διάρκεια των 23 χρόνων μας στην κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, είχαμε την τιμή να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου δημοκρατίας στη χώρα μας και την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου. Από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα για τη χώρα μας και το έθνος μας, για τον Τουρκικό Αιώνα. Εύχομαι στον Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης με την έγκριση του Προέδρου μας, κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του».