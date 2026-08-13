Τουρκία: Νέο βίντεο από την πτώση πριν τη συντριβή του F-16 στη Γιάλοβα – Στο νοσοκομείο ο πιλότος

Νέο βίντεο ντοκουμέντο και στοιχεία από τη συντριβή του τουρκικού αεροσκάφους F-16 στη Γιάλοβα δείχνει μια μεγάλη έκρηξη ακολουθούμενη από πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού. Ευτυχώς, ο πιλότος εγκατέλειψε εγκαίρως το αεροσκάφος και γλύτωσε τα χειρότερα ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στην Τουρκία.

Ο χειριστής, ταγματάρχης E.T. κατάφερε να εγκαταλείψει το μαχητικό χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης. To μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Τετάρτη (12.08.2026) στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

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«Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Τα αίτια του ατυχήματος θα καθοριστούν έπειτα από ενδελεχή έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αναφέρει τυχόν ζημιές στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στη Θάλασσα του Μαρμαρά.



Στα πλάνα φαίνεται το F–16 να καταλήγει στο έδαφος, ενώ, αμέσως μετά το σημείο της πτώσης, σε δασική περιοχή, «τυλίγεται» στις φλόγες.

Ήδη έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για τη διερεύνηση του περιστατικού· ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να εξετάσει τα δεδομένα της πτήσης και τα συντρίμμια του αεροσκάφους, προκειμένου να συνταχθεί πόρισμα για τα αίτια της συντριβής, κατά παραγγελία δύο εισαγγελέων.

✈️ Yalova’daki kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay E.T.’nin hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.



🚨 Olayla ilgili inceleme ve bilirkişi kaza-kırım ekibinin rapor hazırlaması için gerekli talimatların… https://t.co/O5d0wNCn9b pic.twitter.com/hquFvWPy7D — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 13, 2026

Τα σενάρια περί γηρασμένου στόλου της Τουρκίας επανήλθαν στο προσκήνιο. Ειδικοί είχαν σημειώσει πως αν δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, το αεροπορικό δυστύχημα θα μπορούσε να είναι συνέπεια της χαμηλής διαθεσιμότητας λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών μετά την επιβολή των κυρώσεων CAATSA στην Τουρκία. Οι σημερινές διαθεσιμότητες εκτιμώνται στο 50%.