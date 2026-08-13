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Βαυαρία: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σε γραμμές τρένου – Εκκενώνονται κτίρια

Στο σημείο ειδικές δυνάμεις και ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών – Το αντικείμενο εντοπίστηκε στην είσοδο του σταθμού του Τρόιχτλινγκεν
Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο
Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν, στη Βαυαρία, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές. (Πηγή φωτογραφίας: Felix Kirberg/ dpa /AP Images)
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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (13.08.2026) στη Βαυαρία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικές γραμμές στην πόλη Τρόιχτλινγκεν, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για βόμβα ή άλλο εκρηκτικό μηχανισμό. Για προληπτικούς λόγους, η γερμανική αστυνομία προχωρεί σε εκκενώσεις κτιρίων στην περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση στη Βαυαρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πυροτεχνουργοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το αντικείμενο είναι πράγματι βόμβα και περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών, ενώ το αντικείμενο έχει ήδη υποβληθεί σε ακτινογράφηση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στις 08:30 το πρωί από υπάλληλο της σιδηροδρομικής εταιρείας, στις γραμμές μπροστά από τον σταθμό του Τρόιχτλινγκεν.

Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο
Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν, στη Βαυαρία, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στις γραμμές. (Πηγή φωτογραφίας: Felix Kirberg/ dpa /AP Images)

«Ενας υπάλληλος της σιδηροδρομικής εταιρείας εντόπισε ένα αντικείμενο στις γραμμές, μπροστά από τον σταθμό, το χαρακτήρισε ύποπτο και το ανέφερε στην αστυνομία», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο, ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών
Ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών επιχειρεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τρόιχτλινγκεν, στη Βαυαρία, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές (Πηγή φωτογραφίας: Felix Kirberg/ dpa / AP Images)

Οπως πρόσθεσε, οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν αρχικά το εύρημα και έκριναν ότι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος λόγω πιθανής παρουσίας εκρηκτικών. «Για τον λόγο αυτό βρίσκονται εδώ επιτόπου ειδικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και ομάδες αποναρκοθέτησης, οι οποίοι εξετάζουν το αντικείμενο πιο προσεκτικά», σημείωσε.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μέσης Φραγκονίας επιβεβαίωσε ότι οι αρχές προχώρησαν σε ακτινογράφηση του αντικειμένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται πράγματι για επικίνδυνο μηχανισμό.

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