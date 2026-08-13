Ρουμανία: Κλείνει ο πυρηνικός σταθμός στην Τσερναβόντα επειδή στερεύει ο Δούναβης

Η κρατική εταιρεία Nuclearelectrica στη Ρουμανία, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (13.08.2026) την έναρξη των διαδικασιών για την διακοπή της λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας του σταθμού εξαιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του συστήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός, που παράγει το 20% της πυρηνικής ενέργειας που καταναλώνει η Ρουμανία, είχε ήδη διακόψει την λειτουργία του ενός από τους δύο αντιδραστήρες του στα τέλη του Ιουλίου.

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Η καθολική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, η πρώτη από την ξηρασία του 2003, είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 σήμερα.

Τις τελευταίες ημέρες καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και την βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους.

REUTERS/Bernadett Szabo

Τα μέτρα αυτά είχαν ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά γεγονός που επέτρεψε χθες στο υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας να ανακοινώσει ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία για τουλάχιστον εννέα ημέρες.

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Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ’ όλη την διάρκεια του Αυγούστου.

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης αν καταστεί αναγκαίο.

Βορειότερα, η γειτονική Ουγγαρία έθεσε και πάλι σε λειτουργία μία τουρμπίνα του πυρηνικού σταθμού Paks έπειτα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων του Δούναβη στην περιοχή έπειτα από την εισροή ομβρίων υδάτων.