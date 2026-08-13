Αίτνα: Σχηματίστηκε νέος κρατήρας σε υψόμετρο 2.090 μέτρων – Ως τη Λιβύη φτάνει ο καπνός, ακυρώνονται πτήσεις

Συνεχίζεται και σήμερα (13.08.2026) η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από το αεροδρόμιο της Κατάνης. Στην κοιλάδα Μπόβε σχηματίστηκε νέος κρατήρας από τον οποίο εκρήγνυνται λάβα και πετρώματα, που φθάνουν σε 2.090 μέτρα ύψος.

Η οικονομική ζημία που προκάλεσε η συνεχής διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου στον τουριστικό τομέα της Σικελίας ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Χιλιάδες τουρίστες υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία αφού έχουν ακυρωθεί συνολικά πάνω από 800 πτήσεις λόγω των συνεχόμενων εκρήξεων της Αίτνας.

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REUTERS/Danilo Arnone.

REUTERS/Danilo Arnone

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Νέλο Μουζουμέτσι υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι χρειάζεται να εξετασθεί σοβαρά η ανάγκη κατασκευής νέου αεροδρομίου σε «απόσταση ασφαλείας από το ηφαίστειο της Αίτνας».

European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS

European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS

«Σε λάθος σημείο βρίσκεται το αεροδρόμιο, όχι το ηφαίστειο», είπε χαρακτηριστικά ο Μουζουμέτσι.