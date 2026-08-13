Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αίτνα: Σχηματίστηκε νέος κρατήρας σε υψόμετρο 2.090 μέτρων – Ως τη Λιβύη φτάνει ο καπνός, ακυρώνονται πτήσεις

Πάνω από 20 εκατ. ευρώ η ζημία που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνης - Συγκλονιστικές εικόνες από την τρεχούμενη λάβα
Giuseppe Di Stefano
Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνεχίζεται και σήμερα (13.08.2026) η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από το αεροδρόμιο της Κατάνης. Στην κοιλάδα Μπόβε σχηματίστηκε νέος κρατήρας από τον οποίο εκρήγνυνται λάβα και πετρώματα, που φθάνουν σε 2.090 μέτρα ύψος.

Η οικονομική ζημία που προκάλεσε η συνεχής διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου στον τουριστικό τομέα της Σικελίας ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Χιλιάδες τουρίστες υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία αφού έχουν ακυρωθεί συνολικά πάνω από 800 πτήσεις λόγω των συνεχόμενων εκρήξεων της Αίτνας.

REUTERS
REUTERS/Danilo Arnone.
REUTERS
REUTERS/Danilo Arnone

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Νέλο Μουζουμέτσι υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι χρειάζεται να εξετασθεί σοβαρά η ανάγκη κατασκευής νέου αεροδρομίου σε «απόσταση ασφαλείας από το ηφαίστειο της Αίτνας».

European Union
European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS
European Union
European Union/Copernicus Sentinel-2/Handout via REUTERS

«Σε λάθος σημείο βρίσκεται το αεροδρόμιο, όχι το ηφαίστειο», είπε χαρακτηριστικά ο Μουζουμέτσι. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
98
82
79
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βαυαρία: «Ομοίωμα βόμβας» το ύποπτο αντικείμενο στις γραμμές τρένου – Έληξε ο συναγερμός
Το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στον σταθμό του Τρόιχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, σύμφωνα με τη Bild - Είχαν εκκενωθεί κτίρια και είχε αναπτυχθεί ρομπότ εξουδετέρωσης
Βαυαρία, ύποπτο αντικείμενο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Πουλήστε στην Ουκρανία το 10% των αμερικανικών Patriot και θα καταστρέψουμε όλους τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους»
Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία πλήττει την ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο με ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα
Ukrainian service members walk next to a launcher of a Patriot air defence system, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location, Ukraine August 4, 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Newsit logo
Newsit logo