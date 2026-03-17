Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Tουρκία: Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα

Αστυνομικοί στην Τουρκία
Εικόνα αρχείου / Reuters

Η εικόνα της γυναίκας με το κόκκινο φόρεμα είχε γίνει ένα εμβληματικό στιγμιότυπο της καταστολής στο πάρκο Γκεζί: ένας αστυνομικός ψεκάζει με χημικά τη γυναίκα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Κωνσταντινούπολη, την περίοδο που η Τουρκία, την άνοιξη του 2013, συγκλονιζόταν από μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του τότε πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η γυναίκα αυτή ήταν η Τζεϊντά Σουνγκούρ, η οποία βρισκόταν στο πάρκο φορώντας κόκκινο φόρεμα και κρατώντας λευκή τσάντα, όταν καταγράφηκε από τον φακό τη στιγμή που δέχθηκε, χωρίς κανέναν εμφανή λόγο, επίθεση με χημικά από αστυνομικό.

Το 2015, ο συγκεκριμένος αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για «εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης» και «επαγγελματικό παράπτωμα», με το δικαστήριο να του επιβάλλει δύο ποινές φυλάκισης διάρκειας δέκα μηνών. Ωστόσο, αποφυλακίστηκε άμεσα λόγω «καλής διαγωγής».

 

Σε μεταγενέστερη απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επέκρινε την Τουρκία, κρίνοντας ότι η τιμωρία που επιβλήθηκε δεν ήταν επαρκής.

Παράλληλα, οι δικαστές είχαν επιβάλει και μια ασυνήθιστη κύρωση: να φυτεύσει 300 δέντρα και να παρακολουθεί την ανάπτυξή τους για έξι μήνες, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΕΔΑΔ. Η ποινή αυτή επικυρώθηκε και από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Μετά από προσφυγή της Σουνγκούρ, η οποία υποστήριξε ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που απαγορεύει βασανιστήρια και «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».

Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 11.900 ευρώ για ηθική βλάβη και δικαστικά έξοδα.

Η εκκένωση του πάρκου Γκεζί είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κύματα διαμαρτυρίας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, κινητοποιώντας πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες επί τρεις εβδομάδες, με βασικό αίτημα την παραίτηση του Ερντογάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για αυταρχισμό και ισλαμιστική στροφή.

Η βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων οδήγησε σε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, περισσότερους από 8.000 τραυματίες και χιλιάδες συλλήψεις.

Αρχικά, η «γυναίκα με τα κόκκινα» είχε κατηγορηθεί για «υποκίνηση σε ανυπακοή στο νόμο», ωστόσο οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λίγους μήνες αργότερα από τον εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
98
85
64
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Τα Στενά του Ορμούζ είναι απίθανο να ανοίξουν χωρίς κατάπαυση του πυρός στο Ιράν
Τα Στενά του Ορμούζ μεταφέρουν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε παγκόσμιες περικοπές παραγωγής, ελλείψεις καυσίμων και αυξήσεις τιμών
Το δεξαμενόπλοιο Callisto, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Sultan Qaboos, καθώς η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, στη Μουσκάτ του Ομάν
Newsit logo
Newsit logo