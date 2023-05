«Δεν θα επιτρέψουμε η πολιτική της χώρας να καθοδηγείται από τα εξώφυλλα περιοδικών», απάντησε στο βρετανικό περιοδικό The Economist ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με το εξώφυλλο που έλεγε ότι «πρέπει να φύγει» από την προεδρία της Τουρκίας.

Το βρετανικό περιοδικό The Economist έθεσε στο στόχαστρό του τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το εξώφυλλό του, στο οποίο ανέφερε ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι «οι πιο σημαντικές για το 2023» και ότι οι πολίτες πρέπει «να ψηφίσουν και να σώσουν τη δημοκρατία». «Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει», έγραψε μεταξύ άλλων το περιοδικό.

Όπως είναι φυσικό, το The Economist προκάλεσε την αντίδραση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι «δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική μας να καθοδηγείται και την εθνική βούληση να επηρεάζεται από τα εξώφυλλα περιοδικών, τα οποία είναι ο επιχειρησιακός μηχανισμός παγκόσμιων δυνάμεων».

Προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Τουρκία στις 14 Μαΐου. Στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν ανάμεσα στον Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του, και τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, Μουχαρέμ Ιντζέ και Σινάν Ογκάν.

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P